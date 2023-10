Dictadura podría provocar más daño a la iglesia promoviendo demandas laborales por falta de pago a personal

Colegios e iglesias no pueden pagar salarios al personal, porque las cuentas de diferentes diócesis católicas están congeladas

08:00 AM

Marcia es maestra de Lengua y Literatura, tiene una niña de 8 meses y alquila una pequeña casa, porque se separó del padre de la niña. Con su salario se ajustaba a sus necesidades básicas, sin embargo, ahora no sabe si finalmente recibirá el pago que le correspondía el 30 de mayo, porque la cuenta del colegio en el que trabaja y pertenece a la arquidiócesis de Managua, está congelada.

“Desde que supimos que congelaron las cuentas de la iglesia, nos vimos preocupados los docentes. Sin embargo, pensamos que el gobierno iba a ser más cuerdo y entender que nosotros los maestros prestamos un servicio y en mi caso mi hija y yo vivimos de ese salario, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta”, señaló la mujer que prefirió usar un seudónimo, por temor a cualquier tipo de represalias.

“Con el estómago de un niño no se juega. Yo puedo aguantar hambre si es necesario, pero mi hija necesita su leche y su comida. Nosotros no culpamos a nuestros jefes, porque sabemos que no es culpa de ella, pero sería bueno que doña Rosario Murillo, que todos los días habla de los derechos de las mujeres y de las políticas de gobierno que supuestamente nos protege, que ella tome cartas en este asunto y al menos deje que nos paguen”, prosiguió.

Esta situación se está viviendo en varios hogares nicaragüenses donde el pan de la mesa es llevado con el salario de docentes que laboran en colegios católicos y que no lo han recibido porque la dictadura congeló las cuentas de la iglesia. Asimismo, esta incertidumbre también la están pasando personal de administración y conserjes.

Pueden buscar perjudicar más a la iglesia

Un abogado consultado por 100% Noticias cree que la dictadura no dará una respuesta a los trabajadores de la iglesia, pues esto no solo afecta a los maestros, sino también a sacristanes, secretarios y conductores de las parroquias, pues al no recibir pago podrían emprender demandas que afectarían aún más a la iglesia.

“No veamos que la situación es solo que la iglesia no tiene con qué pagar, aquí sabemos que hay un nivel de manipulación tremendo y la gente por temor cede a los chantajes, entonces si lo vez desde otro ángulo, hay incumplimiento de contrato, violación al artículo 82 de la Constitución Política y le van a aplicar todo el Código del Trabajo para dañar aún más a la iglesia”, apuntó.

Este hombre de ley augura que, si se concretan demandas laborales, obviamente “el Ministerio del Trabajo actuará en favor de las demandas y vas a ver empleadores, es decir, monjas y curas, demandados en los juzgados laborales. Ojalá no sea así, porque sería catastrófico para la iglesia y los fieles”.

Asimismo, señaló que la incertidumbre también impacta a las familias, a niños y a jóvenes que se están educando en esas instituciones, porque están en incertidumbre.

“Vea este tema es amplio, porque después habrá que ver las repercusiones en los niños, usted cree que no están preocupados, porque no saben si van a terminar el curso escolar. Para un padre y una madre es difícil también estar pensando en qué va a pasar con los estudios de sus hijos. Después habrá que cobrarle a la dictadura ese impacto emocional”, señaló.

Cardenal Brenes reconoce problema

La Voz de América consultó al Cardenal Leopoldo Brenes y el jerarca respondió: “hay preocupación en algunos sacerdotes, hay problemas, algunos me llamaron tenían ahí que sacar el dinero, pero ahora están viendo a ver cómo van a hacer para pagarle a los profesores”.

De parte del gobierno no ha habido ni un solo pronunciamiento acerca de la posible solución que puedan dar a esta situación que genera zozobra y angustia en los trabajadores.

La VOA también consultó al profesor Gabriel Putoy, de la Unidad Sindical Magisterial, quien señaló que “aquí son diocesanos, aquí son salesianos, aquí son La Salle, las hermanas teresianas, las hermanas de las de las congregaciones religiosas de distinta denominación, todo está afectado. Yo fui docente y como docente sabemos que los maestros ganamos poco y la canasta básica está muy alta y entonces esta gente necesita su pago”.