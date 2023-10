Niño nicaragüense sacude internet al pedir que Messi le firme los tacos

El video de un niño nicaragüense que desesperadamente busca a Lionel Messi para que le firme unos tacos ha conmovido a internet, pues el niño le pregunta a su ídolo del balompié qué tanto le cuesta acceder a su petición.

El domingo, 16 de junio, Lionel Messi puso de cabeza Miami porque se realizó su presentación oficial en el Inter de Miami en el DRV PNK Stadium. Y aunque los reflectores estaban puestos sobre el astro argentino, un pequeño nicaragüense de nombre Edwin llamó la atención de las cámaras de ESPN, específicamente del espacio Fuera de Juego.

El pequeño luce una camiseta rosada del nuevo club de Messi y de su cuello cuelga un par de tacos anaranjados, que son los que desea que Messi le firme y aseguró que uno es para él y el otro para su amigo.

“Firmame estos tacos Messi ¿Qué tanto te cuesta? Por favor Messi, te quiero mucho, firmame estos tacos…Sos mi ídolo”, dijo el niño con un tono de voz tierno que ha conquistado a los internautas.

El pequeño es acompañado en esta aventura por su papá Edwin Molina, quien llevaba un cartel que decía “Messi fírmame los tacos. Vengo de Nicaragua. Goat”.

El niño se retiraría en dos días

Molina conversó con el periodista de ESPN Martín Arévalo, a quien le dijo que habían caminado varias horas por Fort Lauderdale, con la esperanza de poder coincidir con Lionel Messi, pues con anterioridad se hicieron virales imágenes del futbolista de compras en un supermercado.

El pequeño seguidor de Messi se mostraba positivo, no obstante, dijo: “Me siento un poquito triste porque me voy en dos días y quiero que Messi me firme estos tacos…que me los firme Messi por favor”.

“Venimos desde Nicaragua, estamos esperando a Messi. Corrimos, pero no logramos alcanzarlo”, señaló el padre del pequeño.

El video del pequeño ha generado impacto en redes sociales y muchos creen que, si el mensaje llega a Messi, seguro le firma los tacos, pero el pequeño lamentó que solo le quedaban dos días para irse, no se sabe si de regreso a Nicaragua o a otro estado.