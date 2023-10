Padre Marcos Somarriba: "Hay muchos brutos y sátrapas gobernando en el mundo" sin sabiduría

El sacerdote Marcos Somarriba, párroco de la iglesia Católica Santa Agatha en Miami, basó su mensaje dominical en la figura de Salomón, un gobernante que pidió sabiduría para cuidar a su pueblo, un ejemplo que según el religioso deberían seguir los gobernantes de hoy.

“Hay mucho bruto gobernando en el mundo, mucho sátrapa gobernando en el mundo. Gente que no le interesa el bienestar de su pueblo y aunque tienen la capacidad y la habilidad para hacer un paraíso y vergel en sus países, no lo hacen”, cuestionó Somarriba desde el púlpito.

Según el sacerdote, es preferible un gobernante sabio antes que inteligente, porque la sabiduría permite distinguir entre el bien y el mal.

“La sabiduría de corazón produce un fruto que es la esencia de la felicidad y la paz de un pueblo. La mentalidad de viveza, de arribismo de pensamiento, no permite hace diferencia entre bien y mal. Solo con Dios se puede gobernar un pueblo. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Hay mucha gente inteligente pero poco sabio y hay mucha gente sabia que no son tan inteligentes. La sabiduría es distinguir, evaluar, escoger entre el bien y el mal”, dijo el sacerdote.

“El don que Salomón le pidió a Dios es la base del fundamento del éxito no solo propio, sino de la familia, de los demás y de nuestros países”, agregó Somarriba en el XVII Domingo del Tiempo Ordinario.

El religioso, recomendó a líderes y gobernantes a utilizar el poder para servir y crecer y no para manipular, y al igual que Salomón, no hacer peticiones a Dios en base a necesidades personales sino pensado en el bien común.

“Pedir y ser sensatos al pedir. Pedir paciencia para ser paciente y tolerante con los demás. Hay falta de tolerancia y compasión unos con otros. Pedir paz para ser un agente de paz, de justicia, de amor, para ser justo con los demás, para poner mi corazón en las necesidades de mi familia, comunidad, mi país mi nación”, refirió en su mensaje el padre Marcos Somarriba.