Miguelito Mora sale de UCI “respira por sí solo al 100% y fuerte”, escribió su padre

Miguelito Mora, hijo del excarcelado y desterrado político nicaragüense Miguel Mora y Verónica Chávez salió de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Neurológico Inova Fairfax Medical Campus en Virginia, Estados Unidos.

En Facebook, el periodista Miguel Mora Barberena escribió que la oración del justo es poderosa.

“Para la gloria de Dios hoy a Miguelito se le descartó cualquier tipo de infección y se le retiró el ventilador, respira por si solo al 100% y fuerte. Las primeras palabras y sonrisas para su mamá. La oración del justo es poderosa”, reza la publicación.

Mora destacó que Dios escucha cuando lo invocamos con el corazón. “Gracias a todos los que nos enviaron mensajes y nos llamaron pero sobre todo a todo aquel que elevó al Padre una plegaria u oración en el nombre de Jesús por la salud de nuestro campeón”.

El pasado martes, Miguelito Mora fue hospitalizado por una serie de convulsiones. Sus padres están a la espera de un informe médico completo sobre los resultados de los exámenes realizados.

“Para la gloria de Dios Miguelito no tiene infección en el cerebro. Aún no han dado el informe total del estudio pero lo mejor es que no hubo derrame cerebral y no hay infección”, informaron.

Inmediatamente en redes sociales algunos nicaragüenses se desbordaron con mensajes en los que expresaban satisfacción por la noticia de su recuperación.

Martha Villavicencio escribió “Aleluya!!! Gloria a Dios!!! Nuestras oraciones siempre son escuchadas!! Un fuerte abrazo mi estimado a su esposa y por supuesto al gran campeón Miguelito!!! Le deseo una muy pronta recuperación.Muchísimas bendiciones!!”.

También otra seguidora identificada como Amparo Suarez escribió “Bendito y alabado sea Dios ha puesto sus manos en Miguelito y continúe mejorando”.

El seguidor Erving Chanquilo Pérez dijo que “Dios es el mejor médico por excelencia”.

Miguelito Mora tiene una discapacidad motora desde su nacimiento.