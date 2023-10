La fundación señala que el régimen está desesperado por presentar algo ante la siguiente reunión de octubre de Fondo Verde del Clima, por lo cual no está cumpliendo con los estándares internacionales y la política de pueblos indígenas

La Fundación del Río denunció anomalías en el proceso de simulación de consultas que ejecuta el régimen de Daniel Ortega en los territorios indígenas para acceder al desembolso del proyecto BioClima del Fondo Verde del Clima (FVC) en Nicaragua.

El pasado 13 de julio la Junta Directiva del FVC bloqueó el acceso al fondo de 116.6 millones de dólares aprobados para financiar el proyecto BioClima, los cuales se invertirían en la reducción de la deforestación y fortalecer la vida natural en la biosferas de Bosawás y Río San Juan en Nicaragua.

Guardabosques indígenas capacitados por la policía, ahora detenidos como supuestos "delincuentes".

En ese momento, el FVC determinó que la elaboración de la propuesta de financiación para el proyecto FP146 no cumplía con las políticas y procedimientos del Fondo Verde del Clima.

Tras esa decisión, el régimen puso en marcha una estrategia de criminalización dirigida a guardabosques y colonos. Hasta el momento, se registran 7 guardabosques detenidos, 3 de ellos condenados a cadena perpetua. Sin embargo, sobre los 24 colonos invasores detenidos no se conoce proceso judicialización.

“El régimen manda un mensaje que todos van a ser capturado y empieza la criminalización hacia los guardabosques territoriales, quienes hasta han sido capacitados y han recibido avituallamiento de la policía, es decir no son grupos armados pero están tratando de imponer una narrativa que es un conflicto entre banda delincuenciales”, expresó Amaru Ruiz de la Fundación del Río en una conferencia de prensa virtual.

Proceso de consultas poco transparentes

Asimismo, la organización denunció anomalías en el proceso de simulación de consultas que realiza el régimen, entre ellos, que las consultas solo representan el 4.6% de la población.

Según la Fundación del Río, el régimen contempla consultar solo a 6,476 personas que representan el 4.6% de 140,716 personas.

De acuerdo con datos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el Plan de Consultas y Consentimiento Libre deben participar 23 territorios indígenas, afrodescendientes y étnicos en la Costa Caribe nicaragüense vinculados al Proyecto Bio-CLIMA.

Además, señalan que algunos territorios como el de Mayangna Sauni As han sido militarizados previo al proceso de simulación de consultas. Mientras que otros territorios y líderes fueron presionados para firmar sino no entregan los fondos del Ministerio de Hacienda.

LEER MÁS: Denuncian otro asesinato de indígena mayangna en Costa Caribe Norte, Nicaragua

Otra anomalía es que el proceso de presentación del proyecto ha sido a través de una cartilla, es decir no se entregó el proyecto completo, ni en idiomas de las comunidades, “se han simulados consultas en territorios donde no es la zona de influencia del proyecto”, explicó el representante de la organización. También señalaron que el proceso no ha sido transparente.

Respecto a las agencias de las Naciones Unidas, la organización señala que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han sido instrumentalizadas por el régimen para este proceso.

“Han iniciado con un proceso denominado “consultas significativas” con población no indígena para completar las cantidades planificadas”, refieren.

Según Amaru Ruiz, el régimen está desesperado por presentar algo ante la siguiente reunión de octubre de FVC.

“El régimen no ha cumplido con los estándares internacionales y la Política de Pueblos Indígenas del FVC sobre los procesos de consulta informada y consentimiento libre, previo e informado”.

Agrega “Lo que se espera que se discuta el tema nuevamente y a partir de ahí haya una revisión del cumplimiento o no de las políticas y procedimientos del FVC; y a partir de ahí tomar una decisión legal del proyecto cerrarlo o continuarlo. Esperamos que se revise lo que el régimen va a enviar en un plazo de 120 días, si no hay cumplimiento deberían de hacerse todas las medidas correspondientes para el cierre de este proyecto”, señaló.