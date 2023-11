¿Qué pasará con Miss Nicaragua tras el destierro de Karen Celebertti?

Equipo de Periodistas

11:29 AM

Tras el destierro de Karen Celebertti, directora de la franquicia de Miss Nicaragua, el destino del concurso nacional queda con un futuro incierto y a todas luces se observa el objetivo del régimen de quitarle la franquicia para controlar el concurso de belleza que este año logró la primera coronación de una Miss Universo para Nicaragua.

Karen Celebertti, aterrizó en Managua este jueves junto a su hija procedentes de México, tras participar de todas las actividades por el triunfo de Sheynnis Palacios nueva Miss Universo 2023.

Al llegar al aeropuerto vía AeroMéxico, funcionarios de Migración la retuvieron y luego informaron que no estaba autorizado su ingreso y la devolvieron a México en avión, comentó una fuente del aeropuerto a 100% Noticias.

¿Qué pasará con el concurso?

Una ex trabajadora del Instituto Nicaragüense de Turismo recordó que en la década de 1980 el concurso fue cancelado por Miss Universo y retomado cuando doña Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder.

“Si mal no recuerdo en los 80s no había concurso porque a los dirigentes no les gustaban, los miraban mal. Al ganar doña Violeta el certamen estaba bajo la dirección del INTUR y lo coordinaba en ese entonces Doña Emperatriz Urroz, luego Karen compró la franquicia y desde hace 23 años ella realiza el concurso en Nicaragua”, comenta la persona en condición de anonimato.

Karen Celebertti ingresó al mundo de los concursos de belleza siendo una joven modelo. Representó a su natal Matagalpa y soñó con ser Miss Nicaragua en 1992, en ese año logró ser finalista y era una modelo reconocida de marcas importantes en Nicaragua, según relató La Prensa en un artículo publicado años atrás.

En el 2001 se convirtió en la directora de la franquicia de Miss Nicaragua y el año pasado narró en un video el esfuerzo que supone promover la plataforma de belleza.

“Todos los días me levanto con la inspiración enorme de hacer lo mejor por este país, no solo por el esfuerzo que hacen las muchachas para venir de todas partes para el Miss Nicaragua, sino también para promover todo el talento que está involucrado”, dice Celebertti en un video.

Agregó que Miss Nicaragua es un proyecto retador para el cual se requiere de una preparación intensa.

“Ser directora nacional de este certamen es algo que me apasiona enormemente y un estilo de vida porque se convierte en un propósito esencial para mi como mujer y que puedo guiar a otras mujeres”, comentó en aquel entonces.

Destierro es crimen de lesa humanidad

El abogado y exfuncionario judicial exiliado, Yader Morazán, recordó en su cuenta de X, que el destierro constituye un crimen de lesa humanidad, tal y como lo ratificó el grupo de expertos nombrados por Naciones Unidas.

“La expulsión ilegal (traslado forzado) de su país de la nicaragüense Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, quién colaboró para llevar a la coronación del Miss Universo 2023 a Sheynnis Palacios, constituye un crímen más de Lesa Humanidad (arts. 7.1.d y 7.2.d de los Estatutos de Roma)”, expresó Morazán.

El pecado de Celebertti

La periodista nicaragüense Tiffani Roberts, crítica del régimen de Ortega, considera que el destierro de la organizadora del Miss Nicaragua atenta con el trabajo de años que Celebertti ha realizado.

“El pecado de Celebertti fue ser exitosa en su intento por poner a Miss Nicaragua en el mapa mundial - la ira y envidia del régimen se desató contra ella. Destruyeron una familia, una vida entera de arduo trabajo en un segundo al prohibirle entrar a su propio país”, publicó en twitter condenando el destierro.

Mientras la periodista Lucía Pineda, premio "Coraje al periodismo", excarcelada política, desterrada, confiscada y directora de 100% Noticias, a través de su red social opinó que la dictadura se “desquitó” con Celebertti para controlar los concursos futuros.

“Dictadura quería aprovecharse de la coronación de Sheynnis Palacios , Miss Universo2023 que estaba en lista a desterrar y se desquitan con Karen Celebertti. El régimen quiere el control de Miss para sus "nuevas victorias" pero es Miss Universe quien tutela a Sheynnis”, escribió en un tweet.

En ese mismo sentido Arturo McFields, periodista nicaragüense y ex diplomático, considera que la frustración del régimen de Ortega es que no puede comprar a Miss Nicaragua 2023 y ahora Miss Universo.

“Sheynnis no es el Chocolatito. Su dignidad, su belleza y su talento no están a la venta. Esa es la raíz del odio y la furia de la dictadura. No pueden comprarla ni doblegarse ante la bandera de la sangre y de la muerte. La corona de Miss Universo jamás será de la dictadura”, dijo el periodista y analista político.

¡Le tienen miedo!

Además de las opiniones vertidas por periodistas nicaragüenses, la periodista y es Miss Colombia Patricia Janiot, escribió sobre los ataques en contra la Miss Universo.

“Cuando era Miss #Nicaragua el régimen y sus acólitos no sólo la ridiculizaron y criticaron. También querían desterrarla de su país, prohibir su regreso. Ahora como Miss Universo, en un descarado oportunismo, le mandan flores y emiten comunicados elogiosos”, escribió la comunicadora.

Agregó que “lo que no ha cambiado es la sed de libertad y democracia de un pueblo reprimido que desafió a la dictadura Ortega-Murillo y salió a celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios abarrotando calles y avenidas, entonando el himno nacional y portando su bandera. En cualquier país libre una celebración así no generaría mayor análisis. Lo que pasa es que en Nicaragua las manifestaciones públicas y más aún usando los símbolos patrios han sido criminalizadas. Pero la amenaza está latente. Ya impidieron que un par de artistas pinten un mural con el rostro de esta reina hermosa y pujante. ¡Cuánto miedo le tienen!”, escribió Janiot en su red social.

El destierro en Nicaragua es un precio que la dictadura sandinista hace pagar a quienes le adversan o cuyas acciones no son convenientes para mantenerse en el poder.

Los destierros se han realizado en grupo, como los 222 excarcelados políticos que fueron enviados hacia Estados Unidos, o gota a gota, negando el ingreso y expulsando a investigadores, periodistas, abogados, empresarios, religiosos y directores de organizaciones, o cualquiera que no goce del beneplácito del orteguismo.