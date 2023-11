Policía allana casa de Karen Celebertti desterrada de Nicaragua y detienen a su esposo

Equipo de Periodistas

La policía sandinista intervino al medio día de este viernes la casa de Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua desterrada este jueves. Celebertti fue impedida de ingresar a Nicaragua cuando regresaba de México donde participó el la gala que la organización Miss Universo realizaba a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

100% Noticias supo que el esposo de Celebertti fue sacado de la casa, fue detenido y se desconoce su paradero.

Karen Celebertti junto a su esposo Martín Argüello.

"Patrullas de la guardia amanecieron frente a la casa de Karen Celebertti y ahorita están interviniendo y tomando posesión de todo" dijo la periodista Joshy Castillo en su red social X.

100% Noticias supo que la policía llegó acompañada con funcionarios de la procuraduría general de la república (PGR)A y todo indica que llegaron a notificar confiscación y tomar posesión de los bienes de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, quien tiene el mérito de haber logrado junto a Sheynnis Palacios la corona de Miss Universo 2023 para Nicaragua.

El abogado y exfuncionario judicial exiliado, Yader Morazán, recordó en su cuenta de X, que el destierro constituye un crimen de lesa humanidad, tal y como lo ratificó el grupo de expertos nombrados por Naciones Unidas.

“La expulsión ilegal (traslado forzado) de su país de la nicaragüense Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, quién colaboró para llevar a la coronación del Miss Universo 2023 a Sheynnis Palacios, constituye un crímen más de Lesa Humanidad ”, expresó Morazán.

No extrañaría que tras desnacionalización de Celebertti se de la confiscación de sus bienes como ha ocurrido con otras personalidades.

Según Yader Morazán, quien participó en el Super Chat de 100% Noticias, nadie está exento de ser blanco de ataques de la dictadura.

“Karen (Celebertti) es un ejemplo de eso, no la habíamos visto como una opositora visible durante este tiempo pero ya vemos las consecuencias, hay víctimas indistintamente de que digas o no digas. En un contexto de dictadura nadie está exento, opine o no”, comentó Morazán.

Por su parte del abogado Juan Diego Barberena explicó que la respuesta del régimen de perseguir a la directora de Miss Nicaragua, fue porque se devolvió la esperanza al pueblo de Nicaragua, que enarboló la bandera azul y blanco el día de la victoria de Sheynnis Palacios.

“Este hecho le ha devuelto la esperanza al pueblo de la Nicaragua que queremos construir, una Nicaragua libre , donde todos y todas puedan movilizarse y tener oportunidades. Una Nicaragua donde las personas marginadas y excluidas puedan tener oportunidades en la sociedad como tal. Nicaragua se reposiciona con sus valores patrios , con su bandera, después de cinco años” dijo Barberena.

Agregó que “Al evidenciarse que la dictadura no controla la ciudadanía, no controla la movilidad social , no controla diversos espacios, actividades y escenario, entonces ahora destierra a Karen Celebertti como una pretensión de controlar esa actividad específica del certamen de Miss Nicaragua… evidentemente tiene como finalidad el afán protagónico de la dictadura Ortega Murillo y ocupar un espacio que antes no controlaban”.