Encuentran en Nicaragua a niña de 7 años raptada desde hace dos años en EEUU

La madre salvadoreña Norma Barahona logró reencontrarse con su hija Polette Montzerrat Rodríguez Barahona, de 7 años, tras dos años de separación.

De acuerdo con medios salvadoreños, Norma y su expareja William Rodríguez se separaron en 2021, para entonces la pequeña vivía junto a su madre en Estados Unidos, pero en 2022 Rodríguez la llevó con engaños a El Salvador.

Según Norma, su hija fue raptada cuando ella se encontraba en una actividad religiosa y por dos años no supo de ella.

"Yo estaba sirviendo en un retiro católico cuando se llevaron a mi hija, y nuevamente estaba sirviendo en otro retiro cuando tuve noticias de ella", relató Norma a La Prensa Gráfica.

Fue hasta el pasado 13 de agosto, que la afligida madre recibió una llamada telefónica con información certera sobre la ubicación de la niña después de que la pequeña fuera identificada en redes sociales y el caso fuera denunciado ante las autoridades salvadoreñas y nicaragüenses.

"A pesar de todo nunca dejé de creer que Dios me haría un milagro y me la traería de vuelta. De repente, me cayó un mensaje de una persona donde me decía que tenía información de mi hija. Yo quería estar segura de que no fuera un engaño, porque ya habían intentado jugar con mis sentimientos, pero me enviaron un video y vi que en realidad era mi niña. Nunca voy a olvidar ese momento, sentí que el corazón me dio vueltas", agregó la salvadoreña.

De acuerdo con Norma Barahona, la menor se encontraba en una zona rural del municipio de León, al occidente de Nicaragua en condiciones deplorables y se presume fue ingresada por punto ciego por el padre salvadoreño.

La madre indicó que para evitar que la menor fuera reconocida, el padre le cambió el nombre y después de verla en un video enviado desde Nicaragua pudo confirmar que se trataba de su hija e inició los trámites para la repatriación de la pequeña.

Finalmente, el encuentro madre e hija ocurrió el 23 de agosto en el aeropuerto Ronald Reagan, en Washington, Estados Unidos, país donde radica Norma desde hace doce años y donde nació su hija.

"Sentí un mar de emociones, mi hija desde que me vio gritó ¡mamá! y me fue a abrazar, dijo que se acordaba de mí y que me extrañaba, que su papá le decía mentiras, que le decía que su mamá la había abandonado de bebé. Yo solo sentí que la vida me volvía al cuerpo. Me siento feliz y agradecida con Dios", expresó esta madre emocionada.

"Fue un momento muy emotivo, no podía creer que la tenía de nuevo conmigo", dijo Norma. "Mi hija estaba muy feliz de verme, y yo también. Nos abrazamos y lloramos mucho", dijo emocionada.

Mientras la pequeña se encuentra al lado de su madre y recibiendo asistencia médica y psicológica, las autoridades de El Salvador y Estados Unidos investigan a William Rodríguez por el secuestro de su hija.