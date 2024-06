Equipo de Periodistas

Junio 02, 2024

El sacerdote Marcos Somarriba dedicó su prédica dominical a la última cena y la institución de la eucaristía, un acto de Fe que también se convierte en un acto de resistencia y que debe unir a la comunidad.

“Jesús es alimento que nutre el alma, que sana el cuerpo…Yo he venido a servir y no a ser servido son palabras de Jesús, quien no se enrola o encumbra sobre este aliento, está muerto en vida y solo causará dificultades y muerte. Quien vive para servirse a sí mismo ignorando a los demás, es fuente de miseria, de sufrimiento y de muerte”, dijo Somarriba.

“Hay mucha gente en este mundo que andan caminando muertos en vida y por eso sus frutos sólo son muerte, no es lo mismo vociferar palabras espirituales que hablar con la fuerza del alimento encarnado”, dijo el religioso, en referencia a quienes utilizan el nombre de Dios en sus discursos.

Según el padre Marcos, la eucaristía lleva al sacrificio por los demás “la defensa del ser humano está en la línea de la comunión. Hemos visto a muchos que han expuesto su vida por una familia a salvo y una nación libre, donde se pueda vivir en paz y en justicia”, refirió el sacerdote.

El religioso también se refirió a la comunión como un pacto, no pactos en la oscuridad o de conveniencias para unos pocos.

“Los pactos deben fundamentarse en el bienestar de los demás y de la patria, como pueblo y comunidad de Dios, no pactos que solo benefician a sus propios autores y negociadores, causando sacrificios humanos, donde en su mente la vida no vale nada”, dijo el sacerdote desde el púlpito de la Iglesia Santa Ágatha.

Añadió que no se debe negociar en alianzas construidas bajo la sombra y oscuridad “quien no negocia bajo la luz de la verdad y la justicia, huele a muerte y miseria”, advirtió el sacerdote.

Según el religioso, los pasajes bíblicos de San Marcos invitan a reflexionar sobre cómo las acciones y enseñanzas de Jesús pueden inspirar principios de justicia social, la comunidad y la igualdad, el servicio y la solidaridad, lo cual no gusta a los dictadores

“Justicia e igualdad son valores esenciales y esta es la razón por la cual atacan y exilian a toda aquella persona que no se somete a sus maquiavélicas manipulaciones. El cuerpo y la Sangre de Cristo que hoy celebramos es también perseguido, oprimido, empobrecido, exiliado”, dijo el sacerdote

Añadió que “en los países dominados por dictadores sin escrúpulos, allí resuenan profundamente las enseñanzas y la vida de Jesús, es un significado más profundo cuando se asocia con los sufrimientos de los marginados y oprimidos con la Última Cena”, comentó.

Según el padre Marcos Somarriba, la eucaristía es un recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto “es especialmente relevante para quienes hoy viven bajo personas opresivas, la Pascua representa la esperanza de liberación y la intervención divina en favor, de los oprimidos”, comentó Somarriba.

Según el religioso, Dios se compromete con los justos a eliminar la injusticia y a la eventual liberación de la opresión “brinda la esperanza de que todo llega a su fin, nadie es eterno y Dios siempre tendrá la última palabra. El Cuerpo y la Sangre de Cristo está muy presente hoy en mucha gente perseguida, iglesia perseguida, miembros azorados y castigados por su fe. De nada le sirve a los secuaces de regímenes andar colgados de su cuello un rosario cuando a la vez torturan, encarcelan y persiguen maltratando sin escrúpulos bajo órdenes de arriba”, denunció el sacerdote.

De acuerdo a la prédica del sacerdote, los opresores se llenan de temor porque su poder es temporal “tarde o temprano se les pasará la cuenta de sus delitos y abusos de lesa humanidad. La Eucaristía se convierte en un acto de reconocimiento de la presencia de Cristo…toda persona que comulga es y debe ser solidaria con los que sufren las injusticias…la Eucaristía es un acto de resistencia, comunión y esperanza”, dijo Somarriba.

Agregó que la Pascua es la memoria del sacrificio de Jesús “nos recuerda que la justicia y la liberación está en un horizonte no muy lejano, sino que muy cercano”, concluyó el religioso.