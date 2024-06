Conductor de caponera es arrastrado por corriente tras lluvias en Managua y sobrevive de milagro

Equipo de Periodistas

Junio 07, 2024 06:58 PM

Una tarde de terror se vivió este viernes en el sector de la Pista Sábana Grande, en el Distrito Seis de Managua, cuando un conductor fue arrastrado junto a su vehículo por las impetuosas corrientes producto de las fuertes lluvias. El impactante incidente, que quedó registrado en video por testigos presenciales, ha generado gran conmoción en las redes sociales, donde rápidamente se ha difundido.

Las imágenes muestran al conductor luchando por dominar el volante de su vehículo mientras era arrastrado por la furia del agua. Los presentes, presas del pánico, le gritaban desesperadamente que abandonara el vehículo y se aferrara a un árbol cercano para evitar ser arrastrado.

“Debería tirarse. Agárrate del palo… No, ya no lo agarramos. Loco, tirate”, fueron algunas de las expresiones que soltaron los testigos que vieron con impotencia no poder socorrer al joven.

En un acto de valentía y decisión, el conductor logró salir de la caponera y ponerse a salvo en una zona donde las corrientes eran menos intensas. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

El video del incidente ha sido compartido miles de veces en redes sociales, donde ha generado gran conmoción y comentarios de solidaridad hacia el conductor. Un segundo video muestra los restos de la caponera soterrada por la corriente.

Pronostican fin de semana lluvioso

Para este sábado el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias fuertes en la zona central y el Pacífico, especialmente entre Río Blanco, San Juan de Nicaragua y Bluefield. En el resto del país, habrá posibilidades de lluvias con tormentas, especialmente en horas de la tarde.

Asimismo, señala que las lluvias se concentrarán en la zona norte y noroeste, especialmente en Xalapa y Jalapa. También se esperan lluvias puntuales en el Triángulo Minero, Carabay y el Gran Lago de Nicaragua.

Para el día domingo, se esperan lluvias en la mayor parte del país, con mayor intensidad entre las 12:00 del mediodía. y las 3:00 de la tarde.