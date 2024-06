Falsa alerta de efecto climático Nate en Nicaragua, Centro Nacional de Huracanes no lo registra

Equipo de Periodistas

El agrometeorólogo y director del Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena), Agustín Moreira, desmintió una alerta de efecto climático Nate en Nicaragua que circula en redes sociales. Al mismo tiempo, aclaró que el Centro Nacional de Huracanes no registra dicho fenómeno.

“Las páginas oficiales del Centro Nacional de Huracanes está mencionando el giro centroamericano no está mencionando ningún efecto Nate recordá que estos inventan ese nombre para querer tener ellos algo propio”, dijo Moreira a 100%Noticias.

El experto explicó que desde hace varios años la página “Geografía de Nicaragua - Geography of Nicaragua” realiza publicaciones “amarillistas” que ponen en alerta innecesaria a la población.

“Años atrás habíamos tenido varias controversias, la persona que dirige la página no es meteorólogo, supuestamente entre comillas tienen oficinas en Nicaragua, pero realmente no tienen oficinas legales, no están registrados, yo siempre he recomendado que tengan cuidado con las publicaciones que hacen porque son amarillistas y alarmistas”, expresó.

Agrega que “no existe ningún término meteorológico de ningún efecto Nate que andan inventando, son inventos que no tienen ningún fundamento científico, ni tampoco meteorológico en varias ocasiones lo hemos explicado y realmente están generando datos tan exagerados”.

Moreira indicó que los acumulados de lluvias en el país, no llegarían a los mil milímetros en esta semana, ni para huracán Mitch se obtuvo ese acumulado en el país.

De igual forma, el experto en clima, AlbFerracuti escribió que “Nate Effect” es un término “hechizo Nicaragüense”.

“Vaguada Monzónica difiere con la ITCZ en que los vientos convergentes en la ITCZ son ambos del Este. En el Monsoon Trough son easterlies con southwesterlies, y crea más ciclogénesis. La NOAA diferenció esto hace varios años”, escribió Ferracuti en la red social X.

El Instituto Meteorológico de Costa Rica y los Servicios Meteorológicos de Centroamérica, desmintieron el "efecto Nate" "manifestamos que no respaldamos ni, mucho menos, somos la fuente responsable de noticias científicamente infundadas que lamentablemente se están viralizando en Facebook y otras redes sociales".

La institución costarricense agregó que "en primer lugar aclaramos que no existe el tal "Nate effect" y segundo, no se pronostican "acumulados catastróficos de hasta 1000 mm". Las personas que elaboran estas notas no tienen ninguna autoridad para poner en alerta roja a todo un país y tampoco dictar recomendaciones, más bien lo que crean es confusión en la población e interferencia en el accionar de las Instituciones gubernamentales".

Giro centroamericano

Lo el Centro Nacional de Huracanes registra es que el "Giro Centroamericano" seguirá provocando lluvias en Nicaragua, por lo cual no hay ningún "Efecto Nate".

“Tenemos de la posibilidad de una formación del giro centroamericano que son propiamente humedad sobre el Pacífico que ingresa con vientos del oeste hacia el este, nos va a estar ocasionando algunas lluvias que se puedan estar presentando del Pacífico hacia dentro del territorio”, explicó el experto Agustin Moreira de OFENA.

Explicó que el giro centroamericano ingresa con vientos del oeste, cruzando el territorio al Caribe de Honduras hacia el Golfo de México.

“Este es un giro que va a ir avanzando más hacia el norte usualmente se mantiene este periodo que una circulación que está localizada frente a Nicaragua va a ir avanzando hacia la parte de México, va a ir sobre la zona de Nicaragua, la zona de El Salvador, Guatemala y México y ahí se va a formar alguna posibilidad de una baja presión o una depresión tropical frente a las costas de Oaxaca en México”.

Señala que el fenómeno generará lluvias “en algunas partes lluvias bastantes fuertes y en otras partes moderadas, pero como sabemos bien que la topografía de nuestro territorio tiene condiciones que hay zonas de alto riesgo que pueden inundarse como lo hemos visto en Rivas, Managua, Matagalpa”.

El experto recomienda precaución principalmente en las zonas de alto riesgo de inundaciones “siempre nosotros tenemos zonas vulnerables de alto riesgo que son las que deben de tomarse en cuenta en casos de deslizamiento por lluvias, por desbordes de ríos, cauces, e inundaciones en las partes más bajas que ya son características y que están entre los mapas de riesgo”.