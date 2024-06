Padre Juan de Dios: "No hay sombras que duren para siempre. No hay noche oscura que dure siempre"

Equipo de Periodistas

El padre Juan de Dios aseguró a la iglesia que Dios siempre está con nosotros en medio de las tormentas, por lo cual recordó a los creyentes que Dios no ignora los problemas de los pueblos.

En la homilía, el religioso se refirió al pasaje bíblico en Mateo 8:23-27 donde Jesús calmó la tormenta.

“Dios tiene un plan perfecto para el mundo, nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, pero aún así debemos siempre ponernos en las manos de Dios aunque a veces nos cuesta entender porque en nuestras vidas hay luces y sombras”, expresó.

El religioso señaló que es normal que las sombras nos preocupen e inquieten “Y cuáles son esas sombras? la violencia? la persecución?, el robo, las injusticias, las calumnias. Estas oscuridades nos causan inseguridad, miedo y preocupación. Dios se ha manifestado muchísimas veces en la historia con amor y bondad”.

Asegura que Dios no ignora los problemas de los hombres, ni los problemas de los pueblos.

“Aunque puede parecer que el mal está ganando terreno. No es así. Dios tiene un proyecto para el mundo, Dios tiene un proyecto para nuestros pueblos”, dijo.

Instó a los creyentes a no olvidar que Dios es más poderoso que el mal “Dios es más poderoso que el mar, por tanto, tengamos presente que no hay sombras que duren para siempre. No hay noche oscura que dure para siempre, es más el mal se termina devorando a sí mismo”.

Expresó que nunca estamos solos en las tempestades de nuestra vida. “El texto nos dice que Jesús invitó a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra orilla. Ir a la otra orilla es una invitación a romper las amarras. A romper las ataduras, a romper todo tipo de ataduras incluso las ataduras malignas. Ir a la otra orilla es no quedarse en tierra cómodamente”.

Asimismo, el sacerdote dijo que la tormenta simboliza la grave amenaza a la que está expuesta la Iglesia en su tarea de difundir el reino de Dios en el mundo.

“El mal que sigue azotando con sus olas, busca obstaculizar de cualquier manera que se difunda el evangelio porque ese es el objetivo del mal. Que el Evangelio no se difunda. Que el reino de Dios no se extienda, por eso el mal busca de cualquier manera obstaculizar”.

Sin embargo, recuerda que la Iglesia navega siempre sobre mares embravecidos. “Recordemos que Jesús ha pasado por la tempestad de la muerte en cruz y de la sepultura”.

Agrega que “Jesús es el vencedor de las fuerzas del mal y de la muerte, en Jesús se rompe la arrogancia de las olas. Queridos hermanos, ante un mundo viejo y podrido que odia, que mata, que es egoísta, interesado, alejado de Dios, recordemos que sobre todo el amor de Dios ha de vencer”.

Al finalizar, instó a los fieles a apartarse de aquellos que causan tormentas en los pueblos y en la sociedad “recordemos que todo aquel que alimenta el mal, es como aquel que alimenta una fiera al final el mal se lo terminará devorando a él por tanto, no alimentemos el mal y recordemos que en Jesús se rompe la arrogancia de las olas”.