Equipo de Periodistas

Junio 25, 2024 10:58 AM

La familia de Noel Alberto Betanco García, de 42 años, clama por justicia tras su muerte violenta a manos de la policía local en la comunidad Tonalá, municipio de Puerto Morazán en Chinandega.

Los familiares denuncian que Noel fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales el 22 de junio, quienes lo detuvieron sin motivo aparente y, a tres días de su muerte, aún no se les ha practicado la autopsia.

En octubre pasado, Noel Betanco fue detenido y presentado como parte de un operativo policial en Chinandega.

Jessy Betanco, hija de la víctima, relata que su padre era un honrado agricultor que ya había sido detenido injustamente por la policía hace poco tiempo bajo acusaciones de robo que nunca se comprobaron.

El sábado pasado, una patrulla policial llegó a la casa de sus abuelos buscando a Noel Alberto. Al ver la cantidad de agentes, él intentó huir, pero fue alcanzado por tres policías que lo golpearon sin piedad en el suelo hasta causarle la muerte.

Jessy lamenta que, estando su padre inmovilizado en el suelo, le pusieron las esposas y al verificar que no reaccionaba, lo llevaron a un centro de salud. Lamentablemente, ya era demasiado tarde y llegó sin signos vitales.

"En nombre mío, de mis tíos y mi abuela como madre queremos justicia", expresó Jessy Betanco a 100%Noticias. "Ya dos días esperando la autopsia de mi padre", agregó.

La familia afirma que el cuerpo fue llevado a Medicina Legal para realizar la autopsia, pero aún no han recibido los resultados del médico forense.

Además, compartieron imágenes con este medio donde evidencian que durante el entierro fueron hostigados por una patrulla policial, lo que les impidió llorar con tranquilidad la muerte de su ser querido. “Todavía ayer pasaron cuatro policías por la casa en distintas motocicletas”, denunció.

Historial de abusos

Según Jessy Betanco, esta sería la segunda vez que su padre fue atacado por oficiales. Afirma que anteriormente había sido capturado y torturado.

"Mire ya una vez lo habían torturado. Ellos lo capturan según por robo y no le hallaron nada y lo sueltan", relató esta hija, quien pide "justicia" por la vida de su padre tras asegurar que "no es justo que le quiten la vida a más personas. No es el primer caso que se ve en este municipio", reprochó.

La familia Betanco exige una investigación exhaustiva del caso y que se castigue a los responsables de la muerte de Noel Alberto Betanco García. Hacen un llamado a las autoridades para que se ponga fin a la brutalidad policial y se garantice la justicia en este caso.