Nicaragua le niega entrada a rusa que declaró su amor a Rosario Murillo

Equipo de Periodistas

Junio 27, 2024 10:19 AM

Elis Leonidovna Gonn, ciudadana de origen rusa que en 2018 atacó al sacerdote Mario Guevara con ácido sulfúrico como acto de venganza por su amor no correspondido hacia Rosario Murillo, reveló este miércoles que intentó ingresar a Nicaragua a través de Honduras por el puesto fronterizo El Guasaule. Sin embargo, el régimen nicaragüense le negó la entrada al país.

“No me dejaron entrar a Nicaragua. Yo les dije en la frontera que ellos me tienen que echar presa. Pero ellos me regresaron con la fuerza a Honduras. No es justo!!!”, escribió la mujer que ocho meses después de cometer el crimen fue excarcelada y deportada a Rusia a pesar de que debía cumplir condena hasta 2026.

Elis Leonidovna Gonn llegó buscando explicaciones al régimen sandinista porque asegura que nunca recibió carta oficial de libertad y que fue liberada en secreto, inclusive afirma que fue deportada en contra de su voluntad.

“Las autoridades nicaragüenses nunca me dieron la carta de libertad, ellos nunca me deportaron oficialmente, me liberaron en secreto (contra mi voluntad) y mintieron a los medios de comunicación diciendo que yo sigo presa. Entonces si están diciendo que soy presa, que me regresen a la cárcel! O que me den la carta de libertad!!!”, reprochó la mujer tras denunciar el fallido intento de ingresar al país.

Previo a conocer la prohibición de ingresar a Nicaragua, Elis Gonn grabó un video en el cual afirmó que era su derecho estar presa en Nicaragua porque ella cometió un crimen y se iba a entregar a las autoridades.

“Estoy en la frontera de Choluteca, de Honduras con Nicaragua, voy intentar cruzar la frontera, voy entregarme a la policía y voy a decirle que me arresten porque yo cometí un crimen y como criminal tengo derecho a estar en la cárcel. Es el único derecho que tengo, pero no tengo la menor idea cual va ser la reacción de la policía de Nicaragua”.

En una entrevista exclusiva divulgada la semana pasada en los medios aliados Mosaico CSI, República 18 y La Mesa Redonda, Elis Gonn afirmó que estaba tan enamorada de Rosario Murillo que no le importó ser arrestada y enjuiciada en Managua por su delito, ya que prefería estar encarcelada para estar cerca de Murillo.

“Yo estaba enamoradísima (de Murillo). Yo quería, yo prefería quedar presa cerca de esta persona que yo amaba, y hasta para siempre, para mí no importaba, para mí, yo sufrí en la cárcel, pero igual prefería estar ahí por estar cerca de ella”, insistió Elis.

Elis Gonn, quien se autoproclama psicópata, excatólica y exfascista, sigue ofreciendo explicaciones confusas sobre sus motivaciones por haber lanzado ácido sulfúrico al sacerdote Mario de Jesús Guevara el 5 de diciembre de 2018.

En uno de sus brazos luce un tatuaje que representa un “árbol de la vida”, junto a la frase "vive soñando", evocando el himno de la Alegría y un amorío que dice tuvo por Rosario Murillo.

“Pero la verdad es que en la cárcel en Nicaragua por primera vez en mi vida me sentí amada. Bastaba una sonrisa de una guardia para hacerme feliz”, escribió Gonn en una publicación reciente junto al tatuaje del árbol de la vida y enfatizó que el único amor de su vida fueron dos enfermedades mentales: el síndrome de Estocolmo, amor por sus captores y la erotomanía tras describir que es cuando persona se ilusiona que otra persona está enamorada de ella.