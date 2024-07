Padre Edwin Román: “El imperio de la muerte se pasea sobre Cuba, Haití y Nicaragua”

Equipo de Periodistas

Junio 30, 2024 07:32 PM

El sacerdote exiliado Edwin Román, basó su prédica dominical en el Evangelio de San Marcos, que relata como Jesús resucitó a una niña. De la misma manera, dijo el religioso, Dios resucitará a los pueblos que se encuentran bajo sistemas que promueven la muerte.

“Así como esta niña muerta, hay tantos jóvenes, hombres, mujeres y niños muertos. El Imperio de la muerte se pasea…en aquellos países que están en guerra como Haití, Cuba. Se pasea en la selva del Darién, en el río Bravo, se pasea en Nicaragua”, dijo Román desde el púlpito en la iglesia Santa Ágata, en Miami, Estados Unidos.



Para Román, la muerte se ha hecho parte del aire que respiramos, pero aún hay esperanza “en medio de todo ese marco negro de nuestra historia, está la luz del poder que da vida, Jesucristo, pero hay quienes en este mundo promueven la muerte y gozan al ver sufrir a otros hombres, a pueblos enteros”, criticó el religioso a los sistemas políticos violentos.



Según el sacerdote, esos regímenes tendrán su recompensa.

“Dicen cínicamente creer en Dios y quebrantan el mandamiento de No Matarás. Y al mismo tiempo hablan de pasar a la inmortalidad, porque tienen el poder para decidir sobre la vida de otros seres humanos, la vida de los pueblos o de enviar a asesinar, a tirar balas a multitudes, dejando sangre, dolor y muerte a su paso”, señaló Román.

Para el padre Edwin, quien también fue víctima de un régimen violento y totalitario que lo forzó al exilio, esos líderes que promueven la muerte ya tiene su propia condena “desde este mundo viven su propio infierno, aun rodeados de lujos, muros y ejércitos”, dijo el sacerdote.

Pero también se refirió a sus secuaces, a quienes hacen posible que esos sistemas sigan en pie “aquella persona y sistemas que se han convertido en sus instrumentos, que por envidia continúan destruyendo ¡Qué triste condición de tener que pagar tributo al diablo! Y creer que a base de supersticiones serán inmortales. Ya optaron por su propio infierno”, sentenció el religioso.



Agregó que “no es matando a hombres y mujeres; ni quemando y disparando a niños, como los hombres pueden triunfar y hablar de más victorias. No son sistemas sólidos los que se sustentan sobre la muerte”, dijo el sacerdote.



Según el padre Edwin Román, la muerte es provocada por los sistemas políticos inhumanos “hay sistemas como aquel dios, Moloc, insaciables en cobrarse víctimas porque les hacen sombra, ya sea los que están contra él, sus opositores; o también los que están muy cercanos. Así les paga el diablo”, dijo en su prédica.

Añadió, que se debe razonar para no servir a sistemas corruptos injustos, represivos, “aunque les metan en la cabeza que es para salvar a la patria, la Patria no es una familia gobernante, la patria no es el dios Moloch, hay que levantar la cabeza”, le dijo a quienes obedecen órdenes de dañar a otros.



El padre Edwin Román recordó que los sistemas inhumanos son los mismo que reprimen a la Iglesia Católica.

“Qué triste hay católicos que van a sus templos casi disfrazados por miedo a una fotografía de quienes están vigilando en las afueras de nuestros templos en Nicaragua. Más triste es los no tienen fe y amenazan. La persecución fortalece a la Iglesia, no la debilita”, destacó.



Para enfrentarse a los sistemas de muerte, el padre Román aprovechó para enviar un mensaje de unidad. Él considera que todos deben unirse, a pesar de las diferencias.

“Hay muchos factores que nos unen, es un grave error tratar de la misma forma a los que son y piensan diferente. Siempre existirá un punto de unión. La narrativa se centra no en las diferencias ni en semejanzas, sino en los aportes, en los esfuerzos que cada uno hace, para lograr cada quien su objetivo”, comentó.



“Cuando nadie vislumbra la solución y nadie sabe dónde recurrir porque aparentemente no hay un líder a quien seguir, hay que poner cada uno su esfuerzo, levántate… no todo está perdido. Hay que seguir luchando con vigor interior, que no te roben la alegría, el futuro, la fe o el entusiasmo por la vida. Los muertos son otros. Sí, esos en que ustedes están pensando. Esos son los muertos”, concluyó Román.