“Yo exijo justicia para mi hija Dina Carrión”, demandó madre en Corte IDH en audiencia por femicidio

Julio 03, 2024 01:15 PM

“Yo exijo justicia para mi hija Dina Carrión, Dina no se mató, a mi hija me la mataron”, dijo Aída Carrión, madre de la víctima, en el inicio del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que busca justicia por el femicidio contra Dina Alexandra Carrión, quien fue asesinada el 3 de abril de 2010.

Durante la Audiencia Pública del Caso Carrión y otros vs. Nicaragua, los jueces de la Corte IDH escucharon los testimonios de Aída Luz González Castillo y Aída Mercedes Carrión, madre y hermana de Dina, respectivamente, sobre la violencia psicológica y física que sufrió la víctima a manos de su cónyuge Juan Carlos Siles Saravia.

“Dina era una madre abnegada, amorosa, extremadamente cuidadosa con su hijo de 6 años en ese entonces”, describió Aída a su hermana.

Relató que en varias ocasiones presenció el maltrato psicológico que sufrió su hermana a manos de Siles.

“Él la sometía a violencia psicológica, física, económica trataba siempre de minimizarla y denigrarla ante las personas, (...) las personas que estaban alrededor de ellos escuchaban como la maltrataba en muchas ocasiones fui testigo de la violencia física que él ejerció desde el noviazgo hasta su matrimonio”.

“La bajaba de las escaleras a trompones y patadas. Por eso la noche del crimen, mi hermana fue a la Policía a poner la denunciar que no era posible que Dina se haya suicidado, porque nosotros sabíamos que él ejercía demasiado control sobre ella y que querían quitarle al niño”, contó Carrión, quien relató que Dina ya había sufrido un aborto.

A pesar que en diversas ocasiones la familia le ofreció a Dina que se quedara a vivir en Estados Unidos, ella siempre rechazó la idea por temor a que Siles la matara.

“Le ofrecimos quedarse en Miami con nosotros, aquí va a estar bien con nosotros, ella decía, no cuñado si yo me quedo aquí, ese hombre me mata, si yo le quito al niño ese hombre me mata”, narró la hermana de la víctima.

Carrión explicó que la familia realizó una investigación paralela, la cual concluyó que se trataba de un asesinato y no un suicidio. Sin embargo, las instituciones del Estado desestimaron continuamente dichas evidencias.

En este sentido, la madre de la víctima pidió a la Corte-IDH que exija al Estado de Nicaragua sentar en el banquillo a Juan Carlos Siles.

“Yo pido a la justicia que lo siente, que haya una manera de que diga qué fue lo que pasó ese día ¿por qué mató a mi hija? mi hija no se suicidó, los dictámenes y los estudios que se hicieron todos dictaminaron que que ella no se mató”, expresó.

Agrega que “la manera en que fue encontrada en su casa ensangrentada, eso no era un suicidio, eso fue que me la mataron en otro lugar y y la fueron a colocar ahí. Yo lo que exijo a la Corte y le pido de todo corazón que obligue al Estado de Nicaragua a sentar a Juan Carlos Siles que responda por la muerte de mi hija, Dina no se mató, a mi hija me la mataron, justicia es lo que exijo”.

Ahora la Corte IDH deberá determinar y evaluar la responsabilidad del Estado de Nicaraga por sus omisiones en la investigación en la que determinaron suicidio pese a señales de violencia y evidencia de asesinato. La Corte IDH da un plazo de un mes a las partes para que presenten sus alegatos finales y luego tomaría una decisión en una sentencia.

La víctima estaba en proceso de divorcio, cuando fue asesinada en el residencial Las Cumbres, en Managua. El cuerpo de Dina fue hallado en el jardín de la casa.

El caso fue tratado como un suicidio por las autoridades que obstaculizaron a lo largo de 14 años las observaciones de la familia Carrión.