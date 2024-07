Adolescente de 15 años desaparece luego de salir de sus prácticas de boxeo en Managua

“Yo pido por misericordia de Dios, si me están viendo háganle saber a Nicolle que no le vamos a hacer nada, que aparezca, que la necesitamos viva, sana y salva, y que no importa el error que haya cometido, que vuelva, es lo que queremos”, rogó su madre

Equipo de Periodistas

Julio 08, 2024 04:42 PM

En zozobra se mantienen la familia y los amigos de la niña Ashly Nicolle Guzmán de 15 años, luego de contar tres días de no saber nada de ella, después que salió de sus prácticas de boxeo en el gimnasio Alexis Argüello el pasado viernes cinco de julio de este año.

Sus amigas y compañeras del equipo de peleadoras Boxing Dynamics, a través de sus redes sociales se mostraron muy preocupadas por la misteriosa desaparición de la niña. Una de sus compañeras de equipo aseguró que todos están buscándola, incluso con afiches y que están muy afligidos porque desapareció desde el pasado viernes a las tres de la tarde.

La progenitora de la quinceañera expresó unas palabras muy sentidas, al tiempo agradeció a Dios y a sus compañeritas por todo el apoyo recibido de su familia en la búsqueda de su hija.

“Yo pido por misericordia de Dios, si me están viendo háganle saber a Nicolle que no le vamos a hacer nada, que aparezca, que la necesitamos viva, sana y salva, y que no importa el error que haya cometido, que vuelva, es lo que queremos”, rogó la señora.

“Nicolle, todos estamos preocupados por vos, esperamos, oramos y pedimos para que estés bien, y no sea nada grave lo que te haya pasado. Estamos en zozobra, pero con mucha esperanza y fe de que vas a aparecer sana y salva, y muy bien”, agregó una de sus compañeritas.

La afligida madre le pidió a su hija a través de un video en redes sociales, que la llame por teléfono, mientras le aseguraba que no va a recibir una reprimenda y que más bien deje todo lo sucedido en tiempos anteriores y que no se deje embaucar por otras personas.

“Y a la persona que la tiene, que por favor piense en su madre, acuérdese que un dolor nos puede llevar hasta la tumba, es mejor regresar a mi hija en vida, que me mire, a que venga y no me vuelva a ver, porque yo estoy mal”, exhortó la señora.

La niña habita en la comarca Los Vanegas, Distrito Cinco de Managua, y según testigos, ella fue vista por última vez después de salir a practicar boxeo en el gimnasio Alexis Argüello de Managua.

Un familiar de la quinceañera comentó, que luego de haber terminado de sus prácticas de boxeo, pasó visitando a una hermana en el Reparto Schick, y luego tomó una caponera, con dirección al mercado Roberto Huembes, pero desde entonces no se sabe nada de ella.

Parte de su atuendo al momento de su desaparición llevaba puesta una licra negra y una camisa del mismo color. Si por casualidad usted sabe sobre el paradero de esta menor, comuníquese al celular 505 77990627.