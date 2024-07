Preocupante aumento de casos de dengue y neumonía en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Julio 09, 2024 06:00 AM

Los casos de neumonía y dengue, siguen su paso imparable de aumento del número de personas contagiadas en Nicaragua, según los datos oficiales. Aunque por el momento no se han reportado personas fallecidas por estas enfermedades epidémicas, estas siguen en repunte.

Según los datos oficiales divulgados por el portal oficialista El 19 Digital, en el país hay 4 casos confirmado de leptospirosis, para una reducción del 43% de los casos en comparación con la semana anterior. A la fecha, no se reportan fallecidos por esta causa, también se registran 267 casos positivos del virus de influenza, para una disminución del 21% de los casos con respecto a la semana anterior.

En cuanto a la malaria se contabilizan 62 casos positivos, para una disminución del 15% de los casos en relación a la semana anterior, en tanto se reportan 1,960 casos de neumonía, lo que representa un aumento del 8% de casos con respecto a la semana anterior.

LEER MÁS: Nicaragua: 46 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre de 2024

En ese mismo orden el dengue se registran 196 casos confirmados, para un aumento del 9% en comparación a la semana anterior.

Para esta nota consultamos a un médico que labora en el hospital de León, quien prefirió el anonimato, indicó que estas enfermedades son propias de la temporada de invierno, y que a veces las campañas del Ministerio de Salud (MINSA) son insuficientes.

“Recordá que hay picos, y en este periodo estos se incrementan, y te adelanto que al parecer en agosto se espera otro incremento de estos casos y en diciembre sube también”, precisó, a la vez comentó que en el caso de la neumonía, estos aumentan debido a los cambios bruscos de temperatura, “y esto se transmite a través de las gotitas del flujo, y cuando alguien estornuda no nos protegemos, ni la gente se tapa la boca al estornudar”, añadió.

En cuanto al Covid 19, no descartó que en realidad haya más casos, y en lo que respecta a la protección, mencionó que el Minsa no les ha orientado el uso estricto de mascarillas, incluso reconoció en este centro hospitalario la mayoría del personal médico no usa tapabocas, “donde orienta el Minsa que se use mascarillas son en áreas como labor y parto y cuidados intensivos (UCI), pero en áreas abiertas no nos exigen mascarillas”, reveló la consultada.