Familiares de pescadores desaparecidos exigen respuestas a autoridades municipales y al capitán del barco en caribe sur

Hace una semana una tripulación de unos 13 pescadores a bordo del barco Escorpión 1, salieron a pescar en altamar, pero el lunes pasado que tenían que reportarse a Capitanía, no lo hicieron

Equipo de Periodistas

Julio 19, 2024 02:39 PM

Angustiados y desesperados se encuentran los familiares de 11 pescadores desaparecidos en alta mar desde hace una semana en el Caribe Sur de Nicaragua, pues hasta la fecha no saben absolutamente nada sobre los náufragos y aseguran que no se han tomado las medidas de emergencia que amerita el caso.

Desde la tarde de este jueves 18 de julio, los familiares de los marineros desaparecidos se apostaron en la sede de la Capitanía de puerto de la naval en el Bluff, y también se presentaron a la Alcaldía de Bluefields para exigir al alcalde y secretario político del partido de gobierno (FSLN), Gustavo Castro y al dueño del barco, Santiago Sánchez Granizo (Lesly) para que atendieran la demanda de emergencia sobre la desaparición de sus parientes.

“Aquí vamos caminando en las costas (porque) la Naval no nos da ninguna otra información, aparte de la que ya sabemos, solo lo mismo, lo mismo (les dicen) de que mandaron a buscarlos, pero mentira porque los hubieran mandado a buscar cuando se reportó el barco desaparecido. Ni el dueño del barco ni la Naval se preocupó y ahora estamos en esta situación”, comentó una familiar de los desaparecidos a través de un video en redes sociales.

Los angustiados familiares hicieron una serie de cuestionamientos sin encontrar respuesta positiva, entre las preguntas que le hicieron a los antes mencionados están: ¿Por qué dieron zarpe o permiso de navegación al barco si había mal tiempo?, ¿Por qué estaba sobrecargado con más de 200 nasas y 11 marineros incluyendo algunos que no están en la lista?, ¿Por qué si les avisaron desde el domingo que no recibieron ninguna señal del barco no se movilizaron en búsqueda y rescate de la tripulación?.

Esta situación trajo a la mente que hace 7 años, de igual forma, naufragó el barco pesquero Miss Johana Betsey con 13 marineros abordo y desapareció en las aguas del Caribe de Nicaragua, y nunca se dio con el paradero de los pescadores, mucho menos hubo responsabilidades en contra de las autoridades marítimas o dueños de embarcaciones, por lo que los familiares temen que esta historia se repita, pues no hubo justicia ni reparación para gente que perdió a sus familiares.

Hace una semana una tripulación de unos 13 pescadores a bordo del barco Escorpión 1, salieron a pescar en altamar, pero el lunes pasado que tenían que reportarse a Capitanía, no lo hicieron, lo que resultó sospechoso, por lo que dispusieron a búsqueda y rescate de los marineros.

El miércoles fue localizado el cuerpo sin vida del joven marinero Job Eliú Guillén García de 16, flotando en mar abierto frente al puerto del Bluff a 23 millas náuticas en el Caribe Sur.

También se reportó el rescate con vida de los pescadores Adonis Espinoza Jiménez y Axel Sándigo, quienes fueron encontrados naufragando en el sector de barra El Colorado en aguas de Costa Rica. Ambos jóvenes presentaban quemaduras del sol y deshidratados, por lo que fueron llevados a un centro asistencial de la zona.

Hasta el momento siguen desaparecidos el capitán Ángel Antonio Rodríguez Ruiz, de 32 años de edad, así como los marineros Roberto Eliseo Obando Romero, de 25, Luis David Michel Garth, de 29, Álvaro Yasser Morales Rodríguez, de 30, y Eliezer José Lumbí Arange, de 30 años.

También son buscados Ervin Alfredo Jirón Padilla, de 33 años de edad, Kenny Roberto Hernández Jiménez, de 24, Ángel Alexander Sándigo, de 24, Deyrin Alberto Mendoza, de 28, Daniel Jodani Urbina Malespín, de 21, y Juan Carlos Zambrana Matute, todos de la misma embarcación Escorpio 1.

Una de las negligencias que increpan los familiares es que hasta el martes se procedió a la búsqueda de los marinos desparecidos.

Según testimonios de los sobrevivientes, la tragedia sucedió a consecuencia de una gran ola que volcó la embarcación por lo que ellos, al igual que el resto de la tripulación se sujetaron de termos y tablas, pero con el pasar de los días los demás se soltaron por el cansancio y el sueño.