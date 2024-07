Madres nicaragüenses se reencuentran con sobrevivientes de naufragio, fueron rescatados en Costa Rica

Estos dos marineros son los únicos encontrados con vida hasta ahora, de una embarcación que naufragó en Nicaragua con once tripulantes a bordo

Equipo de Periodistas

Julio 22, 2024 09:52 AM

Dos madres de comunidades empobrecidas de la costa Caribe Sur de Nicaragua vivieron un emotivo reencuentro con sus hijos este sábado, tras la angustiosa espera por su suerte luego del naufragio del barco langostero Scorpion 1.

Zuleyka Jiménez y Fátima Sándigo, madres de Adonis Espinoza Jiménez y Axel Alexander Sándigo, respectivamente, viajaron a Costa Rica para abrazar a sus vástagos, únicos sobrevivientes de la tragedia ocurrida el pasado 14 de julio.

Los pescadores fueron rescatados con vida, pero con quemaduras y deshidratación, tras haber estado a la deriva en la Barra del Colorado, Costa Rica.

"Buenas noches amigos de Facebook les quería avisar que ya me encuentro con mi hijo gracias al apoyo de cada uno que me apoyaron y hicieron lo posible por qué yo estuviera acá y gracias a Dios que a él es el principal que tengo que darle muchas gracias no se ni como agradecerle todo lo que hicieron por hacerme posible esto gracias y muchas gracias nuevamente", expresó Zuleyka Jiménez en su cuenta de Facebook.

Las madres de ambos llegaron al hospital de Guápiles, Costa Rica donde tramitan la repatriación de sus hijos a Nicaragua.

Detalles del naufragio

El Scorpion 1, propiedad de Santiago Sánchez Granizo, zarpó del puerto de Bluefields el domingo 14 de julio con 11 tripulantes a bordo. Según los reportes, la embarcación debía regresar a las 2 pm del mismo día, sin embargo, se perdió comunicación con la tripulación desde su zarpe.

Ante la falta de noticias, los familiares alertaron a las autoridades sobre la desaparición del barco, lo que dio inicio a una operación de búsqueda y rescate. Dos días después, el 16 de julio, se logró encontrar a los dos pescadores sobrevivientes.

Hallazgo de cuerpos

Las labores de búsqueda continuaron y este sábado 20 de julio, las autoridades costarricenses localizaron el cuerpo sin vida de José Guillén, de 25 años, otro de los tripulantes del Scorpion 1. El hallazgo se produjo en aguas costarricenses.

Investigación en curso

Las autoridades nicaragüenses y costarricenses continúan trabajando en conjunto para determinar las causas del naufragio del Scorpion 1.

La tragedia ha conmocionado a las comunidades costeras de Nicaragua, donde la pesca artesanal representa una importante fuente de ingresos y sustento para las familias.

Este domingo, otro cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en altamar en Puntarenas. Según el OIJ, a las 12 del mediodía, los agentes trabajaban en el levantamiento del cuerpo y su traslado a puerto Caldera, en Esparza, desde donde será llevado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

A ocho días de ocurrida la tragedia, el propietario de la embarcación en conjunto con las autoridades navales revela por primera vez la lista oficial de los tripulantes nicaragüenses.

Lista oficial de tripulantes:

1. Ángel Antonio Rodríguez Ruiz.



2. Roberto Eliseo Obando Romero.



3. Juan Carlos Zambrana Matute.



4. Álvaro Yaser Morales Rodríguez.



5. Ervin Alfredo Jirón Padilla.



6. Kenny Roberto Hernández Jiménez.



7. Ángel Alexander Sandigo (sobreviviente).



8. Alder Adonis Alvarado Rivera.



9. Nick Adonis Espinoza Jiménez (sobreviviente).



10. Job Eliu Armando Guillén García (cuerpo recuperado y actualmente en el Instituto de Medicina Legal de Costa Rica, a la espera de su traslado a Bluefields).



11. José Bladimir Blass Mendoza.