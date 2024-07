Pescadores nicaragüenses regresan a Bluefields como héroes tras naufragio

“Todo el tiempo pensé en mi hija”, la historia de Nick, uno de los once pescadores que permaneció náufrago por 4 días y vio ahogarse uno a uno a sus compañeros

Julio 24, 2024 09:52 AM

Dos pescadores nicaragüenses, Nick Adonis Espinoza Jiménez y Alexander Sándigo, quienes fueron rescatados con vida en aguas de Costa Rica tras varios días a la deriva en el mar, regresaron a Bluefields este martes en horas de la noche y fueron recibidos como héroes por sus familiares, amigos y la comunidad.

Los hombres narraron que tras el zarpe a bordo del barco Scorpion 1, en el que viajaban once tripulantes, la embarcación se hundió dejándolos a la deriva. Sobrevivieron aferrados a la tapa de un termo, sin agua ni comida, solo con la fe en Dios.

El naufragio ocurrió el domingo 14 de julio en aguas del Mar Caribe, entre los Cayos Perlas y Corn Island. Una ola volcó la embarcación y las corrientes marinas los arrastraron hasta territorio costarricense, donde fueron rescatados por una embarcación y trasladados a un hospital.

“Me siento feliz de estar ya en mi casa con mi esposa, mi mamá y mi hija de la que nunca dejé de pensar, siempre tuve la fe en que Dios que saldría de eso y haber sobrevivido es una segunda oportunidad que Dios me dio”, narró emocionado Nick Espinoza.

“Estábamos cansados, no podíamos dormir y se fueron muriendo uno por uno, al soltarse de la tapa, Bladimir Mendoza no sabía nadar, él fue el primero que se soltó, posiblemente cuando estábamos en Cayos perlas, estaba delirando y aunque le decíamos que íbamos a salir de esa no aguantó”, agregó Espinoza.

Según los recuerdos de Nick, luego se soltó Alder Alvarado, Ervin Jirón Padilla, Job Guillen, Kenny Hernandez Jiménez, Roberto Eliseo Obando Romero y Juan Carlos Zambrana Matute.

Posteriormente Nick perdió el conocimiento y cuando despertó tampoco estaba el capitán Angel Rodríguez ni Alvaro Yasser Morales, no supo en que orden se soltaron ambos, recordó Nick.

Aún se encuentran desaparecidos 6 pescadores, los que son buscados por buzos expertos y marinos de la zona, en coordinación con autoridades navales de Costa Rica y Colombia.