Detención de 11 sacerdotes en Nicaragua es por "capricho" de los que mandan, dice Padre Somarriba

Agosto 04, 2024

El sacerdote Marcos Somarriba denunció en su prédica dominical el secuestro de 11 sacerdotes nicaragüenses, perseguidos por representar a la Iglesia Católica en Nicaragua.

“Hay miles de fieles que no van a tener misa este domingo porque los caprichos de los que supuestamente mandan, tiene la autoridad y el arma en la mano, han encarcelado a 11 sacerdotes sin ningún motivo, más que ser sacerdote, ¿Cuánta gente se pierde hoy de recibir al Señor porque no están ellos? Porque si no hay sacerdote no hay Eucaristía”, denunció el sacerdote.

Desde el púlpito en la Iglesia Santa Ágatha en Miami, Somarriba emitió uno de los mensajes más contundentes, en apoyo a los sacerdotes, los que llevan el “pan” a través de la Eucaristía.

“Este verdadero pan está siendo amenazado y quiere ser eliminado, se le quiere sacar del medio porque este pan contagia, alimenta, fortalece contra el mal, contra el egoísmo y la maldad”, dijo Somarriba.

El religioso añadió que hay una “guerra” contra el Cuerpo de Cristo, y una persecución en contra de los religiosos, pero también sentenció a los enemigos de la iglesia porque fracasarán.

“Esos que persiguen, encarcelan y tratan de silenciar y acorralar las casas de Dios, ya tienen la guerra perdida, ya fracasaron, porque Dios ha hecho renacer su iglesia desde las catacumbas y lo volverá a hacer”, sentenció el sacerdote.

“Ustedes saben que vivimos con mucha gente de egos hinchados…existen personas que se autoproclaman y se venden como aquellos que son indispensables para que los demás tengan vida, se declaran dueños, capataces y terratenientes de lo que no es suyo”, señaló el religioso.

Añadió que “estos se imponen y se venden como los salvadores y padecen del síndrome enfermizo de complejo mesiánico, sin ellos no va la cosa, su complejo mesiánico le lleva a pensar que son amados, admirados, viven en una falacia, perenne”, dijo Somarriba.

Sobre estos enemigos de la Eucaristía, el sacerdote aseguró causan mal a las naciones “podemos ver familias, pueblos, que se les ha impuesto un mesías falso, que no da vida ni alimenta, sólo produce miseria, opresión, persecución y muerte.

“Pasemos la mirada por la América linda, querida y podremos ser testigos del caos, del hambre, la escasez, provocada por unos pocos autoproclamados mesías nacionales”, criticó el sacerdote.

En medio de las dificultades que enfrenta el sacerdocio nicaragüense, el padre Marcos hizo una oración para quienes fueron encerrados en los últimos días.

“Pidamos para que las vocaciones sacerdotales se fortalezcan, y los que están presos injustamente tengan la esperanza de que Dios sigue trabajando, aún en lo escondido y en el silencio. Que podrán encarcelar el cuerpo, silenciar la boca, pero nunca la Palabra de Dios ni el corazón de un sacerdote cuando sufre”, concluyó el sacerdote.