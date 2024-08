Policía en Nicaragua detiene al padre Harvin Torrez

Equipo de Periodistas

Agosto 05, 2024

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado las detenciones en Nicaragua, sumando al padre Harvin Tórrez, rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga y dirige la parroquia Santa María de Guadalupe en el barrio Guanuca, de la Diócesis de Matagalpa, a la lista de presos políticos.

“Nos llega la información que el régimen sandinista acaba de secuestrar al Padre Harvin Tórrez, Rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga de la Diócesis de Matagalpa”, escribió el opositor nicaragüense y excarcelado político Medardo Mairena en la red social X.

“Hoy la cacería en contra de La libertad religiosa en Nicaragua continúa. La dictadura Ortega Murillo acaba de secuestrar al padre Harbin Torres, Hermita Guadalupe, Matagalpa, Nicaragua. urgimos su intermediación para la libertad en Nicaragua. Salve a su iglesia" instó, al Papa Francisco, la defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo.

Desde el 1 de agosto, la Diócesis de Matagalpa ha experimentado una ola de detenciones que ha dejado a 12 sacerdotes privados de su libertad, incluyendo a Tórrez.

Esta escalada de violencia contra la Iglesia, en el contexto de la crisis sociopolítica nicaragüense, ha generado una profunda incertidumbre y temor entre los fieles de Matagalpa.

Críticas a la represión

Desde el púlpito en la Iglesia Santa Ágatha en Miami, el sacerdote Marcos Somarriba denunció, en su prédica dominical, el secuestro de 11 sacerdotes nicaragüenses, cuestionando la falta de una respuesta más contundente por parte de la comunidad internacional y de algunos líderes eclesiásticos.

“Esos que persiguen, encarcelan y tratan de silenciar y acorralar las casas de Dios, ya tienen la guerra perdida, ya fracasaron, porque Dios ha hecho renacer su iglesia desde las catacumbas y lo volverá a hacer”, expresó el prelado.

Somarriba recordó que la Iglesia ha enfrentado persecuciones a lo largo de la historia, pero siempre ha resistido gracias a la fe y la valentía de sus miembros.

El Padre Somarriba lamentó que, el domingo 4 de agosto, miles de católicos en Matagalpa y Estelí, no pudieron recibir la misa porque las iglesias están cerradas por falta de sacerdotes.

“Hay miles de fieles que no van a tener misa este domingo porque los caprichos de los que supuestamente mandan, tiene la autoridad y el arma en la mano, han encarcelado a 11 sacerdotes sin ningún motivo, más que ser sacerdote, ¿Cuánta gente se pierde hoy de recibir al Señor porque no están ellos? Porque si no hay sacerdote no hay Eucaristía”, denunció Somarriba, quien es nicaragüense y es el párroco titular de la iglesia Santa Agatha en Miami.

La crisis política y social que vive Nicaragua desde 2018 ha escalado hacia una persecución sistemática contra la Iglesia Católica.