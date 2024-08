Sacerdote Marcos Somarriba: "Hacer la guerra a Dios y a la Iglesia, trae sus consecuencias"

Equipo de Periodistas

Agosto 11, 2024 06:31 PM

El padre Marcos Somarriba se refirió, en su homilía dominical, a la misión de la iglesia de proveer el pan espiritual que da vida y demandar el pan material. Para el sacerdote esta doctrina social de la iglesia motiva a sus enemigos a querer destruirla.



“Las palabras bellas de Jesús, 'yo soy el pan de la vida, quién me come tendrá vida eterna', implica un compromiso con la justicia, la solidaridad y el bien común. Nosotros la Iglesia, inspirada por este mensaje, debemos de continuar esta labor en favor de los más necesitados”, dijo Somarriba.



El religioso señaló que personas sin un sentido de Dios crean caos, sufrimiento y emprenden una guerra contra la iglesia que no ganarán.



“Atacar al pan de vida es atacar a Jesús, atacar, perseguir y querer hacer desaparecer el pan de vida, es atacar a la Iglesia también. Quien no respeta y quien violenta al pan de vida y su medio, por el cual se hace presente, -claramente es una alegoría al sacerdocio-, que tenga cuidado, ya que han comenzado una guerra que no van a ganar nunca, porque Dios gana para todos y no pierde contra nadie”, sentenció Somarriba.



Añadió "estos violentos comunitarios piensan que quienes respaldan en su esoterismo y dependencias idólatras, se creen que son más poderosos que Jesús…Y estoy seguro que pronto despertarán de su arrogancia y de su poder maquiavélico, sostenido a base de politeísmo y falsas deidades, poniendo su confianza en sus creencias. Pensando que no hay Dios contra ellos que les pueda vencer”, aseguró el sacerdote.

Somarriba, desde el púlpito en la Iglesia Santa Ágatha en Miami, advirtió a quienes atacan a la Iglesia, a sus "secuaces", que no prosperarán.

“Hermano y hermana que te prestas para ser instrumento del mal, hay un llamado a que recapacites en nombre de tu familia y tu descendencia. Porque hacer la guerra a la Eucaristía y hacer la guerra a Dios y a la iglesia, trae sus consecuencias”, advirtió el religioso.

El sacerdote sostuvo que la Iglesia Católica enseña que la dignidad humana implica el acceso a todo lo básico para vivir.

“Que exista alimento, vivienda, educación, salud y oportunidades de desarrollo, por eso la Iglesia Católica da el mismo pan y lo seguirá ofreciendo, no como un premio a los buenos, sino como alimento que es necesario para la vida de la familia, de la comunidad y la vida del pueblo de Dios eso, es la Eucaristía para el ser humano”, aseguró Somarriba.

El padre Marcos dijo que la Iglesia seguirá luchando contra la pobreza y la exclusión a pesar de la persecución.

“La Iglesia seguirá denunciando la injusticia... aún al precio de ser perseguida, acusada injustamente, oprimida, encarcelada, azotada y crucificada, como lo fue Jesús, pero también resucitada, como lo fue Jesús”.

Como lo ha hecho en otras homilías, el Padre Marcos dice que la Iglesia en su misión social no hace política, sino promueve políticas y acciones que aseguren que todos tengan acceso a los bienes necesarios para una vida digna.

"Nada ni nadie podrá impedir que Cristo se haga presente en cada altar de tu parroquia. Cristo también está presente en tu corazón, ahí han hecho morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Dios en comunión”, dijo el sacerdote, a propósito de que centenares de fieles católicos de Nicaragua no pudieron participar este domingo de la Eucaristía, porque sus sacerdotes fueron encarcelados y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Pidamos al Señor Jesús que se conviertan aquellos que nos consideran sus enemigos porque no somos parte de sus crímenes y abusos”, finalizó orando el sacerdote.