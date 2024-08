Rosendo Álvarez pide perdón a la “honorable” policía tras agredir a oficial y jactarse de sus influencias

Equipo de Periodistas

Agosto 12, 2024 09:30 AM

El excampeón de boxeo Rosendo Álvarez se disculpó públicamente tras la difusión de un video que se volvió viral, donde se le ve agrediendo verbalmente y casi atropellando a una agente policial.

"El día de ayer sábado me vi involucrado en un incidente con una compañera, miembro de nuestra honorable Policía Nacional. Yo actué de una manera incorrecta y me dejé llevar por la ira, la arrogancia y el enojo de estar detenido, ahí, por 45 minutos esperando que me dieran la oportunidad de avanzar y llegar a mi destino. Reconozco que actué muy mal y pido una disculpa pública", expresó el exboxeador en un video.

Álvarez externó su disculpa a la institución, después que en un arrebato de cólera amenazara a la agente policial con tener influencia en un intento de intimidarla el pasado 10 de agosto durante el cierre de las fiestas agostinas en Managua.

"Soy amigo de los jefes de la policía", gritó el exdeportista a la uniformada en un intento de intimidarla, antes de subir a su vehículo y arrancar a gran velocidad.

“El día de hoy la vi en la mañana y le pude dar la mano y le pedí una disculpa. Me sentí avergonzado de haber actuado de esa forma y pido una disculpa con nuestra población con nuestra gente, con mi pueblo. No debí hacer hecho eso, estoy arrepentido, sinceramente se los digo”, añadió Álvarez.

La acalorada discusión con la agente policial protagonizada por Rosendo Álvarez generó numerosas críticas en redes sociales desde el momento de su difusión.

“Estoy arrepentido sinceramente, lamento mucho haberme dejado llevar por la ira y fue un error de mi parte. Pido perdón a toda la población y a toda la gente que siempre me ha brindado su apoyo”, concluyó Rosendo Álvarez.

Rosendo Álvarez, bicampeón mundial de boxeo, volverá al ring a los 54 años tras una larga ausencia de las arenas. Desde su retiro en 2006, ha mantenido una activa participación en el mundo del boxeo como promotor, manejador y entrenador.

En 2010, fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Su próxima pelea, programada para septiembre, lo enfrentará al empresario Juan Caldera.