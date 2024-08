Avon Products se declara en bancarrota en EEUU: ¿qué pasará con sus negocios en Nicaragua?

Equipo de Periodistas

Agosto 14, 2024 09:44 AM

Tras conocerse los problemas financieros de Avon en Estados Unidos, que culminaron en la solicitud de protección por bancarrota, algunos emprendedores como la capitalina Ninoska, se preguntan que pasará con los clientes de esta compañía en el mercado nicaragüense. Cuenta que ella empezó a vender estos productos cuando estudiaba en la universidad y ahora trabaja en una empresa de exportación, pero la venta de cosmeticos es adicional a sus ingresos.

"No es que le gane mucho, pero ya me ahorro la compra de estos productos para mi uso personal", cuenta.

Verónica es otra emprendedora que vende varias marcas de perfumes que adquiere en compañías dentro y fuera de Nicaragua y dice que los productos Avon tienen precio asequibles por lo que ella los oferta a quienes tienen menores ingresos "para no dejar ir el dinero", explica que algunos de sus clientes pueden pagar al crédito perfumes americanos con el costo unitario superior a los $200, pero otro no.

Con frecuencia se observan publicaciones en redes sociales como "Te invito a que seas parte de Avon Nicaragua, y obtener un % de ganancias", donde socias de Avon invitan a otras mujeres a distribuir productos de la marca generando interés entre las mismas.

Según fuentes consultadas por 100%Noticias, en Avon Nicaragua existe una política de premiar a las socias con mayores ventas y reconocimiento por llevar a nuevas integrantes, en algunos casos el premio incluye producto, dinero y hasta viajes al extranjero.

Robusto comercio internacional

Hasta el momento se sabe que Cerberus Capital, sigue siendo el holding de la marca fuera del país. En este sentido, la compañía ha precisado que los negocios operativos de Avon fuera de Estados Unidos “no forman parte de los procedimientos del Capítulo 11″, y todo sigue igual en los mercados internacionales de Avon.

"The Avon Company, que es la marca Avon en EEUU actualmente propiedad de LG Household & Health Care, no está afiliada a ninguna otra entidad de Avon y no forma parte de los procedimientos del Capítulo 11", indicó.

A pesar de los desafíos actuales, Kristof Neirynck, consejero delegado de Avon, ha subrayado que la empresa sigue enfocada en hacer avanzar su estrategia comercial a nivel internacional, incluida la modernización del modelo de venta directa y el reinicio de la marca para acelerar el crecimiento.

Pérdidas de Natura crecieron un 29,6 % en el primer semestre

El fabricante de cosméticos brasileño Natura registró pérdidas por 1.793,8 millones de reales (unos 327 millones de dólares o 299,2 millones de euros) en el primer semestre, con un aumento del 29,6 % frente a las del mismo período de 2023, informó la compañía este martes.



El fabricante atribuyó el aumento de sus pérdidas a los ajustes contables derivados de los problemas financieros que llevaron a la subsidiaria en Estados Unidos de su controlada Avon a acogerse el lunes a la ley de quiebras de ese país.



Natura aclaró en su comunicado que, pese a ese resultado, los ingresos siguieron aumentando gracias a "una fuerte dinámica de ventas de Natura Brasil" y a la estabilización de Avon Brasil, que no fue incluida en el proceso de reestructuración financiera.



Las ventas de Natura en el primer semestre sumaron 13.457,9 millones de reales (unos 2.449,5 millones de dólares), con un ligero aumento del 0,1 % con respecto a los seis primeros meses del año pasado.



Sin embargo, mientras que las ventas de la subsidiaria Natura &Co Latam subieron un 2,9 %, las de Avon International se redujeron un 9,4 %.



Tan solo en el segundo trimestre los ingreso de Natura aumentaron un 14,8 % y los de Avon tan sólo redujeron en un 0,8 %, muy por debajo de la caída sufrida en el primer trimestre (-11,3 %).



El Ebitda (resultado bruto de explotación) de la empresa subió un 9,3 %, hasta 1.486,2 millones de reales (unos 270,5 millones de dólares) en el primer semestre, gracias a un aumento del 11,6 % del correspondiente a Natura &Co Latam. El Ebitda de Avon International, por su parte, cayó un 31,7 %.



El consejero delegado de Natura, Fábio Barbosa, anunció en el comunicado el apoyo del grupo a la decisión de Avon Products Inc., "la controlada no operacional con sede en Estados Unidos y que Natura adquirió cuando compró el grupo Avon en 2020", de acogerse al capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.



Según Barbosa, el proceso para resolver el endeudamiento de la empresa y los pasivos preexistentes permitirá a la empresa regresar "más sólida y sustentable".



"Natura &Co, como mayor acreedora de Avon Products Inc., apoya esa reorganización y considera esa decisión como un importante paso en su jornada de simplificación iniciada hace algunos años", afirmó el ejecutivo, quien aclaró que Natura no espera ningún impacto de ese proceso en las operaciones de la empresa fuera de Estados Unidos.

Con información de 100%Noticias y EFE.