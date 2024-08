Barrida en el MINSA, cada SILAIS y Hospital pasa su lista y podrían sumar más de 500 despidos

Equipo de Periodistas

Agosto 17, 2024 10:55 AM

En vilo se encuentran los trabajadores del Ministerio de Salud de Nicaragua al iniciar los despidos masivos en la diferentes unidades. Cualquiera puede amanecer sin trabajo, sea médico general o especialista, enfermera, laboratorista o vigilante.

Nadie tiene seguro su puesto de trabajo, desde que Rosario Murillo anunció una "restructuración para el ahorro", que según analistas es una barrida por la crisis económica.

Una fuente anónima del hospital Manolo Morales en Managua, aseguró que ayer (viernes) más de 20 trabajadores fueron llamados a Recursos Humanos para pedirles su renuncia, de esta manera no les pagarán las prestaciones laborales.

“Todo el personal fue advertido que no pueden tener dos plazas laborales: o renuncian al MINSA o al hospital privado, pero no pueden trabajar en dos lugares”, dijo la fuente desde el anonimato, asegurando que ahora el MINSA exige "exclusividad", para quienes se queden y no sean despedidos.



Trabajar en dos lugares, es la alternativa que médicos, enfermeras y enfermeros, han encontrado para poder enfrentar la crisis económica. Al prestar servicios en hospitales privados, luego de sus jornadas del MINSA, obtienen un segundo ingreso que les sostiene económicamente ante el alto costo de la vida en Nicaragua.

En los pasillos de las unidades de salud hay mucho temor, según un trabajador de salud, en todas las unidades valoran a quien pueden sacar, revisan expedientes, antecedentes y cargos. Mientras el área de Recursos Humanos de cada Silais y Hospital, ya están pasando sus listas para despedir.

Una funcionaria del Minsa dijo a 100% Noticias que "500 trabajadores de la salud o más podrían ser despedidos" en lo que ya denominan “una gran barrida”.

“Cada Silais está entregando su cuota de despedidos y cada hospital, también y no se harán nuevas contrataciones”, indicó la fuente.

Según la informante había personal de salud con promesa de contratación que ya fueron informados que no podrán incorporarlos, e incluso, los despidos abarcan a quienes acaban de ser contratados “estos son los primeros que están despidiendo”, aseveran.

Los médicos que realizan su Servicio Social también están en riesgo. “Al terminar su Servicio Social, que dura 1 ó 2 años, podrían no ser contratados. Entonces estos muchachos quedarían sin alternativa de empleo porque el sector privado está full”, indicó.

En Chinandega ¿Quién será el próximo?

En el Silais de Chinandega y el Hospital Mauricio Abdalah no se habla de otra cosa que de los posibles despidos.



“Allí cada año hay despidos, pero todo indica que esta vez el número será mayor. Lo están haciendo en agosto antes que llegue diciembre y el aguinaldo para evitar pagar prestaciones sociales. Se están robando miles de córdobas del trabajo y la trayectoria de médicos y enfermeras”, aseguró un extrabajador del hospital.

"Los motivos de despidos son múltiples, abarcan desde comentar temas políticos en horas de descanso, no participar activamente en las actividades políticas o no ir a las clases de docencia de cada jueves, mucha gente no va a esas clases porque van a perder el tiempo, y esas personas van a ser corridas”, advirtió el informante.



En el Hospital Mauricio Abdalah es un secreto a voces de que los trabajadores son vigilados “hay personas que fueron entrenadas para escuchar o detectar cualquier actitud subversiva, adentro hay un canibalismo profesional y nadie confía en nadie”, indican.



También, en Chinandega hay más de una decena de médicos que en jornadas de despido anteriores no fueron indemnizados.