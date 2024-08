Policía presenta a hermanastro de niño muerto en Catarina, autor del crimen

Equipo de Periodistas

Agosto 19, 2024 01:22 PM

Tras el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Hollman Ariel Gaitán Medina, de 7 años, las autoridades detuvieron a su hermanastro, Edward Enrique Gaitán Gallegos, como principal sospechoso del crimen.

Según el jefe policial, Victoriano Ruíz, el crimen habría ocurrido el domingo 18 de agosto a la 1:00 p.m., cuando el sospechoso golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra y posteriormente lo estranguló.

“Los hechos ocurrieron el domingo 18 de agosto a la 1:00 de la tarde, el autor Edward Enrique Gaitán Gallegos estaba en su cuarto, llamó a su hermanastro, Hollman Ariel Gaitán Medina y con una piedra lo golpeó en la cabeza, le tapó la boca para que no gritara y procedió a estrangularlo”, detalló Ruiz.

Asimismo, precisó que la captura de Edward Enrique Gaitán Gallegos, de 21 años, se llevó a cabo este lunes a eso de las 11:00 de la mañana, presentándolo como el “autor homicida” del niño Hollman Ariel Gaitán Medina.

“Preso por el delito de asesinato Edward Enrique Gaitán Gallegos el cual va ser puesto a la orden de las autoridades competentes”, finalizó Ruiz.

"Autor confeso"

"Hemos visto al autor confeso aparece completamente, ajeno diría yo, a todo lo que está a su alrededor y hasta desafiante", indicó este mediodía Rosario Murillo. "El cadáver de este niñito Hollman Ariel apareció debajo de la cama, envuelto en sábanas y en bolsas plásticas, parece que hubo premeditación porque tener las bolsas negras listas es macabro".

"Podría ser, no lo estoy asegurando porque no lo sé, consumo de sustancias, que llegan a la conciencia porque de otra manera es difícil comprender ... de verdad conmovidos, conmocionados,indignados y condenando y rechazando los hechos macabros que no tienen explicación".

“Yo pienso de manera personal, que mucho tiene que ver la difusión permanente de crímenes atroces en los medios de comunicación, las mismas plataformas virtuales, redes, donde continuamente estamos exponiendo a la juventud a esta casi como celebración de crímenes que se cometen o que cometemos los seres humanos, unos contra otros”, agregó.

Casi 24 horas desaparecido

El pequeño, quien fuera visto por última vez el domingo al mediodía en el porche de su casa vestido con una camiseta amarilla, short y chinelas grises, fue encontrado sin vida en el patio de su hogar. Vecinos y familiares se habían unido desesperadamente en su búsqueda durante horas de la noche, realizando una vigilia frente a su vivienda y elevando oraciones por su regreso. La madre de Hollman, Martha Medina, había suplicado públicamente ayuda para encontrarlo, sin imaginar el trágico desenlace.

La comunidad de Catarina se encuentra conmocionada ante este suceso, describiendo al pequeño como un niño alegre y querido por todos. Docentes de su colegio, el Faro de Luz, expresaron su consternación y aseguraron que nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir en su tranquilo pueblo.