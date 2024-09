Padre Somarriba: Caínes modernos quieren ser una "dinastía" en referencia a régimen de Nicaragua

“Miren a Cuba, Venezuela, a Nicaragua , miren estos países suramericanos, son víctimas de estas sanguijuelas modernas que no encuentran límites ni les importa el dolor y sufrimiento que produce" dijo el padre Somarriba en su homilía en Miami

Equipo de Periodistas

Septiembre 01, 2024 05:07 PM

En su prédica dominical, el sacerdote nicaragüense, Marcos Somarriba basado en Moisés, reflexiona sobre la importancia de seguir los mandamientos de la Ley de Dios, los que engloban principios éticos y morales que son fundamentales en cada familia y sociedad.

“Los primeros mandamientos de la Ley de Dios mandan a reconocer y respetar lo trascendente. Cuando una persona ignora tales preceptos se considera “semi dios” creyéndose poderosos para gobernar y regir la vida de los demás que siempre va por mal camino”.

Desde el púlpito de la Iglesia Santa Ágata en Miami, Somarriba aplicó los mandamientos de la Ley de Dios al plano personal pero también al plano social.

Sobre el mandamiento “No matarás”, el religioso dice que establece la base para sociedades que valoran la vida humana, que abogan por la resolución pacífica de conflictos y la protección de los más vulnerables.

“Hay gente que desgraciadamente sigue el camino de Caín, quien mató a su hermano Abel por envidia y lo mató a sangre fría. Hasta hoy existen muchos que se desentienden del No Matar. Matan a sangre fría las esperanzas de los pueblos. Siguen los caínes modernos derramando la sangre de los hermanos y hermanas inocentes”, dijo Somarriba.

Sobre estos caínes modernos agregó “que matan el derecho a vivir en paz, matan el sueño de una familia unida y no dividida, matan los sueños de quienes no aceptan el mal, el robo, la opresión, la persecución y el asesinato de un pueblo que exige vivir en su patria, matan el deseo del pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Yo tengo patria, ustedes tienen patria, tienen casa donde los vio nacer”, señaló el sacerdote.

“Son tan soberbios estos caínes modernos que se creen eternos , se imaginan ellos convertirse en dinastía para toda la vida, y lo peor de esto es que involucran a los suyos para que sigan sus pasos mortales, pasos que acaban con sus propias vidas”, sentenció.

El padre Marcos, dijo que esos caínes viven bajo el terror personal, “la inseguridad los mata pues saben que hay mucho por lo cual rendir cuentas, muchas de sus acciones llegan a crímenes de lesa humanidad como quitarle la patria a uno, la nacionalidad, echar a rodar al mucho a gente inocente”, criticó el sacerdote.

Sobre estos caínes, dijo el religioso, sueñan con crear un legado que les evite dar cuenta de sus delitos. “No matar es un llamado a respetar la vida, le roban la vida a los demás y hasta a los suyos propios, como los caínes modernos no hay seguridad y lealtad para su propio círculo corrupto de cómplices y sanguijuelas, quienes se prestan a desangrar la vida de otros y de ellos mismos”, comentó.

También reflexionó en torno al delito de No Robarás, que aboga por el respeto de la propiedad ajena, la justicia económica y la distribución equitativa de la propiedad.

“No Robar es un claro mensaje de que todo mundo tiene derecho a su casa, negocio propiedad y su trabajo , pero hay poderosos con abuso de autoridad que crean leyes para robar como. Te dicen: Si no estás entonces, lo tuyo es mío. Te expulso y te quedaste sin nada”, comenta.

En torno a este mandamiento Somarriba dijo “estos ladrones disfrazados de poder y falsa autoridad, declaran a quien les reclama su injusticia enemigos de la humanidad, declara non grato, a quien honradamente demanda ser dueño de lo que el fruto de su trabajo le ha producido, ante el descaro que con artimañas saquean”, indicó.

“Que muestren en qué han trabajado estos ladrones con fusil? ¿Cuál ha sido su oficio de estos que ni siquiera se han educado?, ¿De dónde han sacado lo que ostentan hoy? Han robado por medio de las armas, la fuerza la amenaza, han robado para dictar desde arriba. A este comportamiento no le llamo más que robo y asalto a mano armada y allanamiento brutal al derecho ajeno”, destacó.

Sobre el mandamiento No dar falso testimonio, resalta que la verdad y la honestidad en las interacciones son importante, porque recurrir a la mentira y a la falsedad es un daño profundo “los que a base de falsos testimonios, a base de mentiras y falta de coherencia, ética y moral, violentan el orden de la confianza y la justicia”, señaló.

También se refirió al mandamiento de No Codiciarás aquello que pertenece a otro, “insta a cultivar el respeto y la dignidad de las relaciones personales , asegurando que los deseos de personas no conduzcan a la explotación o al conflicto, son las ambiciones desmedidas por el hambre de tener y no de ser y produce caos social, codiciar los bienes ajenos es tan peligroso que vuelve ciegos a los seres humanos, nos hay respeto”, dijo Somarriba.

“Miren a Cuba, Venezuela, a Nicaragua , miren estos países suramericanos, son víctimas de estas sanguijuelas modernas que no encuentran límites ni les importa el dolor y sufrimiento que produce. para estas sanguijuelas políticas su codicia desmedida nunca va a tener límite”, concluyó Somarriba.