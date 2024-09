El Ejército de Nicaragua ha decomisado 195.000 kilos de drogas desde el año 2000

Equipo de Periodistas

Septiembre 04, 2024

El Ejército de Nicaragua ha decomisado 195.000 kilos de drogas, entre cocaína y marihuana, en los últimos 24 años, y ha detenido a 3.000 personas vinculadas con los alijos, informó la institución este martes en un informe.

Desde el año 2000 hasta agosto de 2024 han destruido, además, 2,3 millones de plantas de marihuana, y han decomisado más de 2.000 medios de transporte de todo tipo, según el informe de las Fuerzas Armadas dado a conocer en ocasión del 45 aniversario de su constitución.

En esta ocasión, el Ejército de Nicaragua no informó de la cantidad de droga incautada en los últimos 12 meses.

Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 decomisaron 400 kilos de drogas, entre cocaína y marihuana, según el informe del año pasado.

Esa cantidad es inferior a los 8.125 kilos de drogas incautado anualmente como promedio, de acuerdo con los datos de las Fuerzas Armadas.

Según el Ejército, la denominada estrategia nacional 'Muro de contención', permitió desviar en los últimos 12 meses 800 toneladas de cocaína a distancias mayores a las 500 millas de los litorales Pacífico y Caribe de Nicaragua.

En la víspera, el jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés, dijo que Nicaragua es el país más seguro de la región porque "no existen carteles del narcotráfico y del crimen organizado, no existen pistas clandestinas", no existen bodegas del narcotráfico, ni células ni base logística, ni del narcotráfico, ni de terroristas.

También porque en Nicaragua "no tenemos maras ni pandillas y porque la tasa de homicidio es de 7 personas por cada 100.000 habitantes", argumentó.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que la estrategia 'Muro de Contención' tiene como objeto evitar la circulación de la droga o el dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.

Las Fuerzas Armadas nicaragüenses nacieron un 2 de septiembre de 1979, en sustitución de la Guardia Nacional de los Somoza, con el nombre de Ejército Popular Sandinista, y a partir de 1995 pasaron a llamarse Ejército de Nicaragua. EFE