Madre de Edward Gaitán pide verlo: “Yo también necesito respuestas de mi hijo”

“Yo no justifico la acción de mi hijo por qué no sé qué lo orilló a hacer este crimen, pero como madre tengo derecho a verlo”, dijo la mamá de Edward Enrique Gaitán Gallegos acusado de la muerte de su hermano de 8 años en Catarina, Nicaragua

Equipo de Periodistas

Septiembre 11, 2024 12:48 PM

Ana Guisell Gallegos, madre de Edward Enrique Gaitán Gallegos, acusado del asesinato de su hermano menor, Hollman Ariel Gaitán Medina , de 7 años, el pasado 18 de agosto en Catarina, Masaya, reveló en una entrevista el desgarrador sufrimiento que supuestamente su hijo mayor experimentó durante años, transformándolo de manera trágica de víctima a victimario.

En una entrevista con el oficialista canal 13, la mujer admitió que tanto su familia como la del pequeño Hollman aún están en shock, tratando de comprender cómo pudo ocurrir esta tragedia que ha truncado el futuro de dos hermanos con vidas prometedoras.

“Quiero decirles que esta es una tragedia que embarga a dos familias porque tanto como el bebé como mi hijo que tenía y truncó un futuro exitoso porque era un muchacho pasivo. Nosotros aun estamos en show. La familia no comprendemos que pasó en realidad, yo cómo madre no sé que le pasó a mi hijo, no entiendo cómo llegó a darse”, dijo la madre.

La mujer aseguró que siempre mantuvo buena relación con el padre de sus hijos, a pesar de que ambos se habían separado desde que Edward Enrique tenía 8 años, ambos mantenían una relación cordial como padres.

“Nosotros éramos una familia feliz cuando estábamos juntos, los cuatro, pero tras la separación con el papá, entonces ellos quedaron con su papá y relativamente todo marchaba bien, nosotros siempre teníamos comunicación, yo siempre estuve al lado de mis hijos”, dijo.

Sin embargo, asegura que “todo cambió” cuando el padre de Edward Enrique inició una nueva relación con la madre del pequeño Hollman Ariel Gaitán Medina. “A raíz de que esta señora llegó a la vida del padre de mis hijos, todo cambió. Todo cambió en todos los sentidos”, afirmó.

Según esta madre, la supuesta “inmadurez” de la nueva pareja de su exesposo hizo que entre ella y él se creara un abismo en la comunicación y usaba a su hija mayor como único canal de comunicación y para evitar conflicto hasta se limitaban comunicación telefónica.

Edward, quien ya era un adolescente para ese entonces, le confesó en varias ocasiones a su madre que sentía que la nueva pareja de su padre le imponía respeto sin ganárselo, lo cual generó una gran tensión en la familia, sin embargo, la mujer precisó que no deseaba profundizarse en este tema porque era demasiado conflictivo.

“Nosotros hemos ido dos veces al Sistema Penitenciario con orden del juez y no se nos ha dado cabida de ver a Edward. No sé que pasa, por qué, yo no justifico la acción de mi hijo por qué no sé que orilló hacer este crimen, siendo un muchacho educado, estudioso, era un niño que quería salir adelante”, del cual todos los vecinos dan fe según esta madre.

“Yo también necesito respuestas de mi hijo, quiero saber que pasó, por qué surgió esta desgracia. La gente dice es un monstruo, pero a veces las secuelas emocionales calan y repito el respeto y el cariño se gana no se impone”, añadió.

La madre recordó que cuando ella le preguntaba a Edward le respondía que estaba bien seguido de “mi papá le compró tal cosa”, pero jamás lo escuchó expresarse mal de él.

“Lamento lo sucedido”, expresó a la madre de Hollman. “ No solo ella perdió a su hijo, yo también perdí al mío , tener una persona privada de libertad es como que no exista, no tiene ningún derecho ni es nadie”, agregó. “Y comprendo al papá porque fueron sus dos hijos”.

A pesar de los resultados de un examen psicológico que indican que su hijo se encuentra en condiciones óptimas, Ana Guisell asegura que ama a su hijo y siempre lo va a apoyar, pero difiere de dicho diagnóstico, argumentando que lo que hizo su hijo no es propio de una persona cuerda y solicitando un nuevo examen médico.

“Yo necesito saber que pasó con mi hijo y yo no soy quien para juzgar, porque yo conocí y crie un hijo diferente y quiero que me den la oportunidad de verlo aunque sea unos minutos. Ya va para un mes y yo no sé nada de él, yo solo pido ver a mi hijo”, concluyó.