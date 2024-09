Sacerdote Somarriba llama "satanases" a los dictadores que imponen sus ideologías y retóricas

Equipo de Periodistas

Septiembre 15, 2024 04:25 PM

El sacerdote Marcos Somarriba, exaltó el liderazgo de justicia y verdad de Jesús, y criticó a supuestos líderes que abusan de las personas y manipulan la fe para perpetuarse en el poder.

Durante su homilía, Somarriba contrastó la figura de Jesús como un líder de servicio y liberación, con aquellos a quienes llamó "satanases" por sus actos tiránicos.

"Cristo, el Mesías, trae consigo la expectativa de liberación y justicia, en contraste con las figuras que nos encontramos en el mundo, que tiranizan a los pueblos", afirmó el sacerdote. Señaló que Jesús, a diferencia de los dictadores, "es un líder que está al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables y oprimidos".

Desde el púlpito de la Iglesia Santa Ágata, en Miami, Somarriba denunció que algunos líderes intentan manipular a Jesús, utilizándolo como un instrumento para justificar sus actos de opresión.

"Hay algunos que miran a Jesús como alguien que les debe seguir a ellos. Creen que Jesús es manipulable y que pueden hacer con Él lo que se les antoja", criticó.

El religioso se refirió a aquellos líderes que padecen lo que denominó "síndrome mesiánico", individuos que se autoproclaman como salvadores, pero solo generan "dolor, sufrimiento y descartan la libertad y la justicia".

En palabras del sacerdote, estos dictadores "se perpetúan en el poder a la fuerza, a base del dinero mal habido, la persecución y la compra de conciencias".

El sacerdote se refirió a estos tiranos como "satanases" "Jesús le llama a estos satanases, ya que no siguen la voluntad de Dios, sino hacen y siguen sus propias ideologías y retóricas. Estas dictaduras prometen salvación a través del poder y la represión", subrayó.

LEER MÁS: Daniel Ortega señala al Vaticano de ser parte del "conglomerado del fascismo"

El sacerdote recordó que el verdadero mensaje de Jesús es uno de liberación, no de opresión: "Jesús no nos manda a condenar ni a causar daño, nos manda a expulsar demonios; satanases que quitan las libertades y faltan al respeto a los derechos inalienables de todo ser humano".

Además, Somarriba advirtió que quienes gobiernan con ideologías destructivas deberán rendir cuentas por sus acciones. También llamó a la acción y a no resignarse a la opresión "Jesús llama a sus seguidores a tomar su cruz, lo que implica enfrentarse a todo aquello que sea opresivo, incluso al costo propio", dijo el religioso.

En una referencia a los tiranos que atacan a la Iglesia el sacerdote recordó que la iglesia no se vende “La Iglesia, que somos todos, no está a la venta, aunque algunos se han vendido, no vendemos nuestra conciencia por unas cuántas monedas de plata. No podemos ignorar la maldad que se comete, el dolor que se infringe, el sufrimiento impuesto por el mal, no podemos callarnos ante tantas injusticias delante de nuestras narices. No hacemos trueque con los satanases modernos”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua denuncia persecución religiosa y crímenes de lesa humanidad

El mensaje de Somarriba dejó un llamado a la esperanza y parafraseó a la Madre Teresa de Ávila y su popular poema que reza “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta”, concluyó el padre Marcos Somarriba.