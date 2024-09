Padre Somarriba: Líderes que se creen importantes terminan siendo traicionados por sus seguidores

Equipo de Periodistas

Septiembre 22, 2024 05:52 PM

El sacerdote Marcos Somarriba, criticó aquellos personajes que se autoproclaman "importantes", a base de cualquier costo, sean trampas, engaños, mentiras y falsas promesas. El sacerdorte nicaragüense, brinda esta homilía para la feligresía de Nicaragua, tanto exiliados, diáspora, como las personas dentro del país.

En Nicaragua se vive bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes persiguen a la iglesia católica y silencian homilías como la de Somarriba, quien advirtió a quienes se creen eternos en el poder, que podrían ser traicionados por sus seguidores.

"Los que se enfocan adictamente en llegar y mantenerse importantes o grandes, llegan a una adicción difícil de liberarse, es muy difícil bajarse de lo encumbrado que uno se ha puesto, se dice que son eternos, que no hay nadie quien los baje. Pero, todo el que se engrandece será rebajado; todo el que se ha creído eterno ha caducado, y en la mayoría de las veces han sido desaparecidos por los suyos propios, a manos de aquellos que un día compraron. Están en camino de ser traicionados", advirtió el religioso.

Agregó que: "El ego arrogante que se desarrolla en la mente y la vida de estas personas, solo acaba haciendo daño, causando dolor, sufrimiento, desesperación. Su supuesta importancia lleva a la decadencia de los suyos, de la sociedad y de un pueblo que es amado por Dios", dijo Somarriba, desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Agatha, en Miami.

Sobre estos “energúmenos importantes", el Padre Marcos dijo que se vuelven malvados y solo escuchan su propia voz.

"Estos energúmenos importantes no acaban de caer en la cuenta de que la sangre que han derramado es semilla sembrada de donde surgirá la vida. La vida de un pueblo que no muere. Los asesinados a manos de los malvados se han convertido en abono para una familia, para un pueblo que resucitará, como el Hijo del hombre que no lo retuvo la tumba ni la muerte", dijo el sacerdote.

El religioso dijo que el evangelio de hoy, basado en una conversación donde Jesús revela a sus discípulos su captura, muerte, crucifixión y resurrección, proyecta la esperanza de que los hijos e hijas de Dios, serán liberados de las manos de sus enemigos.

"Serán levantados de la humillación y de la tortura, así los energúmenos encumbrados en su importancia conocerán su temple y su valor. Conocerán sus propias muertes ignominiosas, porque no habrá quien mire por ellos, ni quien les levante de sus sepulcros podridos", dijo Somarriba.

"Estamos viendo vivos ejemplos de nuestros entornos y pueblos, de los autos proclamados importantes, Son los primeros en causar mucho daño a nuestros pueblos nobles, de lucha y de honor, un pueblo que se formó con un pedazo de cielo, de un suelo lindo, de un maravilloso suelo, talismán de leyendas de plata, pueblo bendito, hijo de María Santísima, pueblo hermoso y valiente, así son nuestros pueblos", subrayó el religioso.

El sacerdote comparó a dos tipos de personas, aquellas que se creen "importantes" y aquellas que defienden la nobleza y la paz.

"(Los hijos de Dios) son comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros, son pacíficos. Siembran la paz y cosechan frutos de justicia", dijo Somarriba.

Añadió que también existe un "pueblo que mata al pueblo", "surgen de las malas pasiones, siempre están en guerra, codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, robando lo no trabajado, usurpando lo ajeno a base de leyes acomodadas a conveniencia", criticó en su mensaje.

Estas personas, supuestamente, importantes, provocan sufrimiento y hacen pactos diabólicos.

"Sobre la sangre inocente que han derramado estos "autoproclamados" importantes, tienen la osadía de pedir a Dios que los bendiga, que les otorgue bienes; y a la misma vez le rezan al diablo por medio de sus pactos diabólicos, que les proteja de la "envidia" de los justos. ¡Qué cínicos! Estos diabólicos pactistas. De parte de Dios, no reciben nada", manifestó.

Agregó que "Jesús enseña que el compromiso con la justicia personal, comunitaria, y nacional y la rectitud, a menudo exigen valentía ante la adversidad. Tenemos a Dios de nuestra parte", apuntó el sacerdote.

Dijo que, aunque la historia de Jesús reza que fue entregado, castigado, perseguido, crucificado, debemos recordar que también resucitó.

"Tengamos el corazón y la mente la última parte, la del tercer día, el pueblo ha de resucitar también. Los textos sirven para recordar, que aunque los poderes opresivos intenten destruir las voces justas, la búsqueda de la verdad y el bien común son fuerzas poderosas, que pueden instigar el cambio y finalmente superar la injusticia", dijo el religioso.

"La perseverancia y la fortaleza moral de los justos puede inspirar también esperanza y acción en tiempos de oscuridad, llamando a un esfuerzo colectivo por construir sociedades más justas y equitativas y a esto nos toca a todos", concluyó en su mensaje.