Rusos siguen ocupando identidad de LA PRENSA para noticias falsas sobre periodistas independientes

Septiembre 23, 2024 10:50 AM

En los últimos dos meses, circulan en redes sociales, publicaciones falsas ocupando el nombre del Diario LA PRENSA de Nicaragua, con noticias falsas y ocupando la imagen de periodistas como Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias y María Lilly Delgado, periodista exiliada en Estados Unidos.

El Diario La Prensa denunció el pasado mes de agosto el uso de su marca por parte de un sitio ruso, ocupando su marca y sus logos, para la propagación de noticias falsas. Responsabilizan a un sitio ruso que ocupa la cuenta Shock money y que redirige a los usuarios a una página fraudulenta. "El dominio es www.topmarketsales.ru, pero solamente se puede llegar a través de los enlaces que promocionan en redes sociales", explicó el diario el pasado 24 de agosto.

Tras la denuncia de LA PRENSA, sobre la propagación de noticias falsas, siguen ocupando el rostro de periodistas independientes mencionados. Publicaciones falsas en la que ocupan la identidad del Diario La Prensa para propagar noticias falsas sobre Lucía Pineda Ubau.

El experto en Marketing Digital, abogado desnacionalizado y director de Bacanalnica, Manuel Díaz, explicó a 100%Noticias que este tipo de publicidad engañosa ocurre porque Facebook Meta es un negocio basado en publicar publicidad.

“Facebook hace todo lo posible por facilitar que publicar publicidad sea fácil, barato y sin muchas restricciones entonces en ese afán de captar la mayor cantidad de dinero posible y en hacer fácil que ese dinero fluya una de las consecuencias es que es bastante fácil crear cuentas a granel donde no hay mucha verificación ni muchas restricciones y con que pagues es suficiente para que publiques lo que querras y como es extremadamente barato hacer llegar a miles y miles de personas tu publicidad. Entonces esto es lo que sucede”, explicó. Captura de pantalla de una noticia falsa sobre el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.

Asegura que si alguien del régimen sandinista quiere gastar 100 dólares en Facebook, poniendo publicidad a un centavo de información falsa no hay ninguna restricción, ni sanciones.

“Los nombres del usuario que ha publicado esta información falsa que me mandaste, ya me metí, no aparece ninguno de estos que me que me acabas de mandar seguro los borraron seguro, se lo esté restringieron y son cuentas que a leguas se ve que son cuentas descartables, son cuentas que alguien hizo en 10 minutos y las ocupa para hacer este tipo de cosas entonces violan las reglas de Facebook pero a Facebook al final le vale porque no hace nada por reforzarlas y que se cumplan”.

Reiteró que Facebook hace muy poco para verificar el contenido de la publicidad por lo cual en ocasiones hay publicidad de armas, drogas y cosas ilegales.

“Siempre y cuando logres burlar el algoritmo automático de Facebook, pues vas de viaje públicas lo que vos querés ,entonces ese es el ¿cómo? ¿para qué? creo que ahí te lo respondí también que es para diseminar y difundir a gran escala información que no les cuesta nada inventarla llegar a mucha gente”. Publicaciones falsas en la que ocupan la identidad del Diario La Prensa para propagar noticias falsas sobre Lucía Pineda Ubau.

Según Díaz, los rusos tienen “doctorados” en invertir en campañas publicitarias falsas “esos son los cursitos que dan los rusos que están en Nicaragua ¿cómo hacer esto? que es relativamente fácil en realidad que no tiene ninguna ciencia,en un día te hace experto en todo esto, lo que necesitas son los 100 dólares, 20 dólares, 50 dólares que vas a invertir entre comillas invertir en la campaña publicitaria y cómo es extremadamente barata en Facebook, pues te llevan largo”.

Al mismo tiempo, señala que una vez que se tiene la cuenta en Facebook para hacer publicidad y el dinero, lo único que falta es crear la simulación del enlace con el uso de la inteligencia artificial.

“Es extremadamente fácilmente si quiero tal esta foto en este cuerpo, la verdad que un diseñador gráfico de esos de cualquier academia de garaje de Nicaragua puede hacer estas modificaciones, algunas ni siquiera son modificaciones, pues simplemente están poniendo fotos tuyas con los títulos y es algo que hacía en el 2018 y me imagino que al igual que yo tenés colección de todo eso, solo que estan reciclando. Y las están usando para este tipo de cosas”.

Sobre los enlaces que se agregan al contenido falso, el experto advierte que las personas que los abren podrían estar expuestos a que le roben información personal.

“Tal vez el enlace original no es nocivo, pero es muy fácil, que ese enlace automáticamente te reenvíe a otro enlace, que sí es nocivo entonces definitivamente nadie debería darle clic a un enlace, por ejemplo, tienes tu sesión Facebook abierta y le das clic al enlace, entonces ese enlace extrae la cookie o la información de la sesión del usuario”.

Agrega “En otras palabras, alguien puede fácilmente ocupar ese enlace para usar tu cuenta de Facebook, extraer tu cuenta de facebook para luego sin necesidad de tener tu usuario y tu clave entrar a facebook como vos y una vez dentro como vos digamos que te roba la identificación y una vez dentro puede cambiar todo, puede cambiar usuario, puede leer tus mensajes privados, puede hacer de todo entonces sí es peligroso eso que te estoy diciendo, ahorita es quizás lo más inofensivo, fácil, directo, pero ahí hay un montón de opciones que uno puede hacer una vez que te que vos le diste click a un enlace maligno, puede robarle el usuario de Gmail puedes robarle el usuario de Twitter, puede hacer muchas cosas con un enlace”.

Recomienda a los usuarios no darle click a ningún enlace con información falsa, “hay que hacer caso omiso, hay que gasten su dinero no puedes evitarlo porque Facebook de eso vive, lo va a hacer y no va a dejar de ser fácil, Facebook, es en realidad, un lugar bien, dañino bien perjudicial yo sé que la gente le encanta más la gente mayor creen que es Internet pero mientras menos tiempo dedicas a Facebook, es mejor en tu vida”.