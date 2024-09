Periodista Danilo Aguirre, identificado como uno de sospechosos del atentado a Joao Maldonado

Equipo de Periodistas

Septiembre 27, 2024 07:30 AM

Videos y fotografías de cuatro personas fueron presentados por el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, para que ayuden a identificarlos y reportarlos por ser sospechoso del atentado contra el opositor nicaragüense, Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto. Uno de los sospechosos es Danilo Aguirre Sequeira, periodista nicaragüense, quien tiene su productora audiovisual en Nicaragua.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, UEN, fue el organismo que identificó a Aguirre, luego que el OIJ publicó los videos en medios de comunicación costarricenses. El OIJ facilitó el número telefónico 800-8000-645 para cualquier información del caso.

Aguirre Sequeira fue en su momento un postulante del Consejo Político de la Unidad Nacional, UNAB, en el 2019.

100% Noticias escribió al número que tenía Aguirre Sequeira para que respondiera sobre la imputación de la OIJ en Costa Rica y en un breve mensaje escribió que: "Me encuentro en busca de un lugar seguro para mí. Es una locura lo que esta pasando, te llamaré en cuanto me sienta seguro. Te pido que tengas paciencia, y no tomes estás palabras como respuestas. Solo dame tiempo y conversamos" y luego borró el mensaje.

Le preguntamos ¿por qué cree que se le relaciona al caso y qué vínculos o contactos tenía con Maldonado?, pero no respondió.

El atentado contra Maldonado se remontan al 10 de enero del año pasado. La OIJ también publicó videos de dos vehículos. Uno de ellos es un vehículo liviano en el sector de Montes de Oca, San José, cuando fueron interceptados por una motocicleta aparentemente marca Fórmula, modelo Nano, color negro con partes cromadas, con dos personas abordo, quienes sin mediar palabra alguna comenzaron a disparar en varias ocasiones.

Las víctimas fueron llevadas hasta un centro médico, no obstante, con el avance de esta investigación, el OIJ determinó que, al parecer, dos vehículos livianos también participaron en labores de inteligencias y vigilancias. Estos automotores serían marca Hyundai, modelo I10, color blanco y un Geely, modelo GX2, color gris, reportó el medio TELETICA.

En los videos aportados por las autoridades se pueden apreciar a las seis personas que se requieren identificar, las cuales serían:

Masculino de contextura media, tez morena, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, sin cabello y con barba; quien portaba una camisa estilo tshirt color gris y un pantalón tipo “Jeans” color azul.

Masculino de contextura gruesa, tez morena, de aproximadamente 1,65 metros de estatura, pelo corto color negro; quien portaba una camisa estilo polo de rayas horizontales de color celeste y blanco, un “short” color beige y sandalias color negro.

Masculino de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 1,65 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” manga larga color blanco, un pantalón estilo “jeans” color gris, tenis marca Nike color blanco y una gorra color negro.

Masculino de contextura media, tez morena, de aproximadamente 1,75 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” color negro con franjas blancas y letras en sus hombros, un pantalón estilo “jeans” color negro, tenis color negro y una gorra color negro.

Masculino de contextura media, de aproximadamente 1,70 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” manga larga color gris, un pantalón estilo “jeans” color azul oscuro, tenis gris con suela blanca y casco color negro con rayas blancas.

Masculino de contextura delgada, de aproximadamente 1,70 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” color blanco, un pantalón estilo buzo color negro, unos tenis color azul con suela blanca y casco color negro con rayas blancas.