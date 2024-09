Danilo Aguirre dice que imputación de OIJ "es una locura", por vincularlo al atentado de Maldonado

Equipo de Periodistas

Septiembre 27, 2024 09:10 AM

Danilo Aguirre, periodista nicaragüense, identificado como uno de los sospechosos del atentado contra Joao Maldonado, aseguró a 100% Noticias que esa imputación "es una locura". La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, UEN, identificó a Danilo Aguirre Sequeira, luego que el Organismo de Investigación Judicial, OIJ publicó videos y fotos de seis sospechosos y de los cuales pedía que los identificaran.

"Me encuentro en busca de un lugar seguro para mí. Es una locura lo que esta pasando, te llamaré en cuanto me sienta seguro. Te pido que tengas paciencia, y no tomes estás palabras como respuestas. Solo dame tiempo y conversamos", aseguró Danilo en un breve mensaje respondiendo a 100% Noticias. Dicho mensaje lo borró.

Danilo Aguirre Sequeira llegó a ser parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se postuló para ser parte del Consejo Político en el año 2019. Llegó a la UNAB, a través de la organización "Construimos".

Al no resultar electo, se fue de la UNAB (cuyos integrantes en su mayoría son de tendencia de izquierda). Luego se vio figurar en el partido Ciudadanos por la Libertad, CxL (cuya tendencia es de derecha).

Actualmente, Aguirre Sequeira laboraba de forma interina en canal 10 de televisión. Esta semana realizó un reportaje de seguimiento del caso del asesinato del niño de 7 años en Catarina a manos de su hermano, quien aceptó su culpabilidad.

El Organismo de Investigación Judicial compartió que las víctimas, Joao Maldonado y Nadia Robleto, fueron llevadas hasta un centro médico, no obstante, con el avance de esta investigación, el OIJ determinó que, al parecer, dos vehículos livianos también participaron en labores de inteligencias y vigilancias. Estos automotores serían marca Hyundai, modelo I10, color blanco y un Geely, modelo GX2, color gris.

En los videos aportados por las autoridades se pueden apreciar a las seis personas que se requieren identificar, las cuales serían:

Masculino de contextura media, tez morena, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, sin cabello y con barba; quien portaba una camisa estilo tshirt color gris y un pantalón tipo “Jeans” color azul.

Masculino de contextura gruesa, tez morena, de aproximadamente 1,65 metros de estatura, pelo corto color negro; quien portaba una camisa estilo polo de rayas horizontales de color celeste y blanco, un “short” color beige y sandalias color negro.

Masculino de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 1,65 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” manga larga color blanco, un pantalón estilo “jeans” color gris, tenis marca Nike color blanco y una gorra color negro.

Masculino de contextura media, tez morena, de aproximadamente 1,75 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” color negro con franjas blancas y letras en sus hombros, un pantalón estilo “jeans” color negro, tenis color negro y una gorra color negro.

Masculino de contextura media, de aproximadamente 1,70 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” manga larga color gris, un pantalón estilo “jeans” color azul oscuro, tenis gris con suela blanca y casco color negro con rayas blancas.

Masculino de contextura delgada, de aproximadamente 1,70 metros de estatura; quien portaba una camisa estilo “t-shirt” color blanco, un pantalón estilo buzo color negro, unos tenis color azul con suela blanca y casco color negro con rayas blancas.