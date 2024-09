Movimientos migratorios de Danilo Aguirre entradas y salidas a Costa Rica, en 2023 entró por punto ciego

Equipo de Periodistas

Septiembre 27, 2024 02:45 PM

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, compartió el movimiento migratorio de Danilo Enrique Aguirre Sequeira, identificado como uno de los seis sospechosos del atentado en contra de los nicaragüenses opositores, Joao Maldonado y Nadia Robleto, hechos ocurridos el 10 de enero 2023.

El documento de Migración, solicitado por 100% Noticias, indica que el último ingreso oficial de Aguirre a Costa Rica fue el 13 de julio 2021.

Según el documento Aguirre Sequeira entró a Costa Rica el 20 de octubre del 2018 y regresó a Nicaragua el 24 de octubre de ese año. Luego llegó a Costa Rica el 24 de octubre 2019 y regresó a Nicaragua el 26 de octubre 2019. Registran el ingreso del 30 de diciembre 2019 y regresó a Nicaragua ese mismo día. Y el último registro de ingreso oficial fue el 08 de julio 2021 y salió a Nicaragua el 13 de junio 2021. Movimientos migratorios de Danilo Enrique Aguirre Sequeira, facilitados por la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica.

Danilo Aguirre es periodista activo en canal 10 de televisión en Nicaragua, antes recorrió varios grupos opositores. Entre ellos la organización "Construimos", que le permitió su ingreso a la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Organización que salió al paso, este viernes, para aclarar que Aguirre Sequeira ya no pertenecía a la UNAB, tras perder la postulación para el Consejo Político en 2019. La tendencia de la UNAB es de izquierda.

Luego Aguirre, se le vio haciéndole la corte a Ciudadanos por la Libertad, un partido político de tendencia de "derecha".

Ciudadanos por la Libertad, CxL, aclaró que Aguirre nunca ha pertenecido a sus filas: "En aclaración a recientes publicaciones periodísticas, Ciudadanos por la Libertad (CxL) informa que el señor Danilo Aguirre Sequeira no es y nunca ha sido miembro de nuestra organización ni de la Alianza Ciudadanos por la Libertad", expresron en un mensaje en X.

Tras la persecución y detenciones en 2021, todas estas organizaciones y liderazgos se fueron al exilio y otros permanecieron encarcelados. Pero, Aguirre Sequeira siempre ha permanecido en Nicaragua, sin que se conozca alguna consecuencia por expresarse en su etapa de político y ni de periodista.

Samcam: Debe presentarse a OIJ

Para el Mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica, Aguirre Sequeira debe de presentarse ante la justicia costarricense, "porque el que nada debe nada teme".

En declaraciones a Despacho 505, señaló que le había parecido sospechoso solicitudes de entrevista que Aguirre le hizo en el año 2022 y que le expresó que no tenía ningún problema en pasar equipos de televisión por la frontera.

"Me llamó la atención que dijo no tenía problemas en pasar equipos de grabación (por la frontera entre Nicaragua y Costa Rica) y que la entrevista la subía a la nube, pero me pareció sospechoso porque nadie entra y sale de Nicaragua fácilmente", indicó Samcam.

"El que no la debe no la teme, (Aguirre) deberá presentarse en Costa Rica, para aclarar si no ha estado en conspiración", aseguró el ex militar, quien sostiene que el Ejército de Nicaragua está supuestamente involucrado en los atentados contra Maldonado y el opositor Rodolfo Rojas, exiliado en Costa Rica y encontrado muerto en El Paraíso, Honduras. Maldonado y Rojas estuvieron en los tranques de Carazo para 2018.

Danilo Aguirre "es una locura"

En un escueto mensaje, Danilo Aguirre Sequeira, dijo a 100% Noticias, que estaba en búsqueda de un lugar seguro.

"Me encuentro en busca de un lugar seguro para mí. Es una locura lo que esta pasando, te llamaré en cuanto me sienta seguro. Te pido que tengas paciencia, y no tomes estás palabras como respuestas.

Solo dame tiempo y conversamos", escribió y luego borró el mensaje. No contestó preguntas sobre su vínculo con Joao Maldonado.

Esta semana salió publicado en canal 10 un reportaje que hizo en Catarina, Masaya sobre el asesinato de un niño de 7 años a manos de su hermano y Aguirre estaba en el lugar, lo que confirma que sigue en Nicaragua y laborando para canal 10.