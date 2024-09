Muere Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Equipo de Periodistas

Septiembre 30, 2024 10:45 AM

El excomandante y general en retiro Humberto Ortega Saavedra, falleció este 30 de septiembre a los 77 años, de un paro cardio respiratorio, en el Hospital Militar de Managua.

"La Dirección del Hospital Militar Escuela "Dr. Alejandro Dávila Bolaños" del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, da a conocer, que el día 30 de septiembre de 2024 a las 01:55 horas, el paciente Humberto Ortega Saavedra de 77 años de edad, presentó paro cardio respiratorio, y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 02:30 am", reza la nota de prensa del centro hospitalario.

Humberto Ortega era un paciente cardíaco desde hace mucho tiempo. En el año 2000 fue sometido a una cirugía de operación abierto en Costa Rica y tras la crisis política de 2018 sufrió “eventos graves”, dijo a Infobae el pasado 19 de mayo 2024.

El general en retiro, fundador del Ejército de Nicaragua fue ingresado el martes 11 de junio al Hospital Militar por presentar síntomas de infarto que sufrió en su casa bajo arresto domiciliario.

La caída en desgracia del general, ante los ojos de su hermano Daniel y su cuñada Rosario Murillo, se intensificó tras brindar declaraciones al medio Infobae el pasado 19 de mayo.

Ortega aseguró que Daniel Ortega y su poder dictatorial "no tiene sucesores y que tras su muerte deberá haber elecciones".

En la entrevista con Infobae, Humberto Ortega aseguró que por expresar sus opiniones en artículos de opinión, "me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen".

Humberto Ortega, aseguró que no lo protegía el lazo de sangre con su hermano Daniel y señaló que "ha habido algunos que han llegado a pensar en eliminarme".

"De Daniel nunca lo he sabido, pero sí de gente que esta con él. Yo lo sé. Que te pueden envenenar, te pueden dejar ir un furgón en la carretera… Esas cosas pueden pasar. ¿Me pasaron? Pues ni modo, hasta ahí llegué. Como hermano me genera confianza que conozco a Daniel desde niño y sé que él, como individuo, es incapaz de, personalmente, actuar como asesino, y mucho menos contra un hermano suyo. Pero, en una situación alterada, este mismo grupo, con él al frente, me colocan al punto de la soga", dijo el general, cuya muerte se aceleró estando en casa por cárcel, incomunicado de su pareja "Ángela" y de sus hijos.

Daniel Ortega declaró traidor a su hermano el pasado 28 de mayo al anular la entrega de la medalla en oro Camilo Ortega, al delegado militar de Estados Unidos en Managua, entregada por el general Humberto Ortega hace 32 años. Aunque, el propio Daniel Ortega condecoró al delegado militar del Comando Sur en el 2019, en plena crisis sociopolítica y cuando culpaba a Estados Unidos del "intento fallido de golpe de Estado".

En otras ocasiones, el dictador tildó de "traidor" a su hermano y éste lo recordó en la entrevista con Infobae.

"Eso ya ha pasado. ¿Acaso no me ha dicho que soy traidor, varias veces? Y usted sabe lo que es que le digan a un hombre como yo que es traidor, entre esa gente radical que lo acompaña. En la calle me pueden decir que soy traidor, borrachos o lo que sea, y pegarme un tiro. Yo no ando con policías desde que salí del Ejército. Yo no tengo escolta del Ejército. Nunca me la dio. La escolta que yo tengo es organizada y financiada con mi propio esfuerzo. Gente sencilla. Algunos retirados de Ejército. Y son pocos. O sea, que si a mí me quieren matar es fácil", dijo al periodista Fabián Medina.

Policía allanó casa de Humberto

Tras brindar estas declaraciones, el domingo 19 de mayo, la policía rodeó y allanó la casa del general en retiro, le ocupó celulares y computadoras. Lo dejaron incomunicado en un arresto domiciliar de facto.

En la “visita” de los policías a su residencia situada sobre la Carretera a Masaya, los agentes le quitaron sus teléfonos celulares y computadoras.

La excomandante guerrillera Dora María Téllez, historiadora y disidente sandinista, Humberto Ortega fue efectivamente “humillado”, al ser llamado a esa citatoria policial. “Además lo convirtieron en un perseguido político” del gobierno de su hermano “al igual que miles de nicaragüenses más”, afirmó Téllez en una entrevista con 100%Noticias.

¿Quién era Humberto Ortega?

Humberto Ortega fue el “hombre fuerte” de Nicaragua durante el primer gobierno de su hermano Daniel, quien ocupó el poder durante varios períodos y por varios años desde la revolución sandinista de 1979.

Humberto Ortega Saavedra nació en Managua el 10 de enero de 1947. Sus padres, Daniel Ortega Cerda y Lidia Saavedra fueron opositores a la dictadura Anastasio Somoza, que los sandinistas derrocaron en 1979. Camilo, el hermano menor de ambos, también fue guerrillero y murió en combate en Los Sabogales, Masaya, en 1978.

Vinculado desde muy joven al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que entonces era un movimiento guerrillero, Humberto Ortega resultó herido en un brazo durante un fallido operativo militar ejecutado en 1969 para sacar de una cárcel costarricense al comandante Carlos Fonseca. El fundador del FSLN caería en combate en Boca de Piedra, Zinica, en 1976.

Tras el triunfo de la revolución fue nombrado comandante jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), cuerpo armado que dirigió hasta inicios de 1995, cuando bajo el gobierno democrático de Violeta Barrios de Chamorro se vio obligado a dejar ese alto cargo.

Humberto Ortega fue también uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional o directorio máximo del FSLN. Como máximo jefe del ejército sandinista, y primeramente también ministro de Defensa, diseñó y dirigió la estrategia militar para enfrentar durante más de nueve años una guerra de casi 40.000 campesinos enrolados en la Resistencia Nicaragüense y conocidos como “contras”.

Durante esa guerra civil se instituyó el Servicio Militar Patriótico (SMP), reclutamiento obligatorio de jóvenes para la guerra que llegó a movilizar a los frentes de combate a más de 320.000 soldados a lo largo de siete años desde su creación. Decenas de miles de nicaragüenses murieron de un lado y del otro.

Desde su cargo de máximo jefe militar se ganó el rechazo de un amplio sector de oposición debido a comentarios y amenazas públicas, como cuando en 1981 dijo que iban “a faltar postes de luz para colgar a los burgueses”. Sin embargo, su capital personal creció a la sombra del inmenso poder político y económico que le dio el régimen de su hermano y que le permitió dedicarse a los negocios tras su salida del ejército.

A las puertas de su retiro en 1995, la presidenta Chamorro ordenó que la entidad castrense se llamara Ejército de Nicaragua y se convirtiera en una institución “apolítica, apartidista, no deliberante y subordinada al poder civil”.

Como parte de ese proceso de profesionalización, que Humberto Ortega aceptó acompañar, el ejército se redujo de más de 100.000 a unos 12.800 hombres y se elaboró un reglamento que obligaba a la renuncia de sus máximos jefes cada cuatro años, permitiendo un relevo periódico y constante de los mandos militares.

Durante la revolución Humberto Ortega fue autor de varios libros de historia y estrategia militar, como 50 años de lucha sandinista (1978) y Sobre la insurrección (1981). Ya en la vida civil escribió La epopeya de la insurrección (2004) y La odisea por Nicaragua (2013), además de una serie de ensayos y artículos de prensa en los que comenzó a mostrar distancia de su hermano Daniel y del FSLN.

Considerado un hombre astuto, calculador y de mente fría, tras su retiro estableció sus residencias en Nicaragua y en Costa Rica, país al que viajaba con regularidad. En sus textos propuso un “acuerdo de nación” y abrazó la teoría del “centrismo” como fórmula para alcanzar un gobierno de reconciliación nacional en Nicaragua.

Desde esa posición formuló incómodas críticas a su hermano Daniel, que permaneció “gobernando desde abajo” durante los 16 años que el FSLN estuvo en la oposición y que retornó al poder en 2007 por la vía de las elecciones, proclamando un gobierno de “trabajo y paz”.

Humberto Ortega tomó más distancia de su hermano a partir de la rebelión social de abril de 2018, cuando le instó a desarmar a los paramilitares que actuaron como apoyo de la policía en la represión.

"El pueblo no quiere ver más a estas fuerzas parapoliciales en funciones de acompañamiento con la policía o sola (..) no podemos aceptar que haya fuerzas parapoliciales o paramilitares", afirmó en una primera entrevista, en la que le pidió al Ejército intervenir para desarticularlos, lo cual nunca se realizó.

En 2019 el general en retiro reapareció criticando la detención de 168 opositores. Daniel Ortega le respondió públicamente: “Algunos traidores y vendepatrias que llegaron a decir que iban a faltar postes de luz para colgar a los ricos, ahora salen diciendo que estos señores no son terroristas”.

También cuestionó a su hermano por la muerte, en febrero de 2022, del exguerrillero y general en retiro Hugo Torres, tras permanecer ocho meses preso en la cárcel de El Chipote. Torres falleció a los 73 años en un “cruel encierro", dijo Humberto Ortega en un artículo publicado en el diario La Prensa.