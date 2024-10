Padre de Danilo Aguirre lo defiende tras video de OIJ que lo incluye entre "sospechosos" de atentado contra Joao Maldonado

Equipo de Periodistas

Octubre 09, 2024 01:20 PM

Erick Aguirre Aragón, padre del periodista Danilo Aguirre, sospechoso del atentado contra el opositor exiliado Joao Maldonado, aseguró que su hijo es inocente. Al mismo tiempo, que cargó contra los medios de comunicación por prestarse a especulaciones e invenciones que dañan gravemente la dignidad y reputación personal y profesional de su vástago.

El pasado 27 de septiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica divulgó un video de los involucrados en el atentado contra Maldonado y pidió colaboración para identificar a las personas señaladas como sospechosas. La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, UEN, fue el organismo que identificó a Aguirre, luego que el OIJ publicó los videos en medios de comunicación costarricense.

Inocente

Dos semanas después de la divulgación de los videos por parte del OIJ, el padre de Danilo Aguirre asegura que su hijo es inocente y sostiene que sería incapaz de hacer daño a alguna persona.

“Ha sido difícil para mí guardar silencio estos último días, pero ante la imposibilidad de mi hijo Danilo para hacer por ahora declaraciones públicas, me siento obligado a dejar clara mi fe en él y la absoluta convicción de toda mi familia y de los amigos que lo conocen, de que él no es y nunca será capaz de ser parte de hechos como con el que actualmente lo relacionan”, reza una publicación en Facebook.

Añade que “Danilo es un hombre bueno, generoso, esforzado e incapaz de hacer daño o de contribuir a hacer daño a ninguna persona. Quienes lo conocen personalmente, y conocen bien a nuestra familia, lo saben perfectamente”.

Especulaciones e invenciones

Erick Aguirre cargó contra los medios de comunicación por prestarse a especulaciones e invenciones que dañan gravemente la dignidad de su hijo. Aclara que el OIJ no ha hecho pública ninguna acusación contra Danilo.

“Danilo se ha visto provisionalmente obligado a no hacer pública su versión respecto a esas imágenes. El OIJ se encuentra en proceso de investigación sobre el caso, y hasta no dejar clara su posición ante esa autoridad policial y mientras ésta no determine con claridad los hechos, Danilo no puede hacer ninguna declaración pública al respecto”.

Pidió a los medios no apresurarse a sacar conclusiones a las que ni las mismas autoridades han llegado. “Hasta ahora el OIJ no ha hecho pública ninguna acusación contra Danilo, tampoco lo ha declarado oficialmente sospechoso y no ha brindado ninguna información conclusiva acerca de sus investigaciones sobre este caso. Sin embargo, algunos medios se han adelantado con irresponsabilidad a divulgar especulaciones, conjeturas y hasta falacias de presuntos “expertos”, que rayan incluso en lo novelesco”.

Lamentó que algunos medios de comunicación se presten a difundir declaraciones de “opinadores”, quienes han acusado a su hijo de agente de inteligencia y de ser una especie de mente maestra criminal en este caso.

“Y los medios que han reproducido estos dislates no se han molestado siquiera en tratar de corroborar con fuentes alternativas tales declaraciones. Solicito por tanto a los medios y periodistas, especialmente a quienes conocen personalmente a Danilo, que son casi todos, a tratar de sujetarse a información que esté debidamente confirmada, que por lo visto en este caso sólo la OIJ o Danilo están por ahora en posibilidad de proporcionar”.

“Acciones de inteligencia”

Aguirre negó que haya entrenado a su hijo en supuestas “acciones de inteligencia”, al tiempo que reconoció que fue miembro de la Seguridad del Estado en los años 80.

“En el delirio especulativo de tales “opinadores”, se ha llegado a decir que yo mismo he entrenado a mi hijo para realizar supuestas “acciones de inteligencia”. Se trata de señalamientos graves, que niego, pero que eventualmente son tomados en serio por el público que accede a esos medios, al parecer ya muy acostumbrados a dar micrófono abierto a estas personas con total irresponsabilidad”.

Aunque fue miembro de la Seguridad del Estado en los ochenta, aclarar que no pertenece a ninguna organización política o partidaria.

“A inicios de 1982, por disposición de Luis Armando Guzmán y Leonel Espinoza, fui enviado, en efecto, a la Seguridad del Estado, donde fui analista en lo que entonces llamaban área ideológica. Ese año fui incorporado formalmente como militante del Frente Sandinista, convertido ya este en un partido político”.

Aseguró que por su pensamiento critico fue detenido y sancionado por el partido rojo y negro, por lo cual se prometió a no formar parte de organizaciónes que limiten su libre pensamiento.

“Me hice a mí mismo la promesa de no pertenecer nunca más a ninguna organización política o partidaria en la que tuviese que limitar mi propia libertad de pensamiento. He cumplido mi promesa desde entonces, y desde entonces hasta ahora nunca he tenido ningún tipo de vínculo, ni con el Frente ni con ningún organismo relacionado con lo que ha sido o es hasta hoy la Seguridad. Desde entonces, como muchos pueden atestiguarlo, me seguí dedicando al periodismo, eventualmente a la docencia, y a escribir algunos libros”.

Finalizó reiterando que ni su hijo ni él serían capaces de involucrarse en hechos que perjudiquen la humanidad o la integridad física de alguna persona. “Es algo que nos debemos a nosotros mismos, a nuestra familia, a la memoria de nuestro padre y abuelo, respectivamente, y por supuesto a mi madre, que lo sobrevive”.