Sacerdotes: "Grave decisión de dictadura que se alinea más a terroristas" al romper relaciones con Israel

Equipo de Periodistas

Octubre 13, 2024 08:36 AM

Dos sacerdotes nicaragüenses en el exilio, consultados por 100% Noticias, opinaron sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas del régimen en Nicaragua con Israel. Consideran que es un asunto más de política internacional y no tanto religioso.

Uno de ellos consideró "grave" la decisión porque la "dictadura se alinea cada vez más con los terroristas y los países totalitarios y rompe relaciones con la única democracia del medio oriente".

Israel bíblico diferente al actual

Consultamos si el romper relaciones con Israel, tiene algún significado desde el punto de vista espiritual. Ambos coinciden que "no hay que identificar en modo absoluto al Israel bíblico, como pueblo elegido en la primera alianza, con el Estado de Israel creado por la ONU en 1948".

"Evidentemente que entre ambas entidades hay puntos de contacto: la tierra, elementos culturales, la lengua hebrea, etc. Sin embargo no son lo mismo. Incluso, dentro del actual estado de Israel hay personas, grupos sociales, e instituciones políticas que no se sienten herederos del Israel bíblico, no son creyentes, ni tienen nada que ver con la fe y la religión bíblica", expresó uno de los religiosos desde el exilio.

Explica que "el problema es muy complejo y tiene aristas históricas, religiosas y políticas, que son muy difíciles de separar y comprender a fondo. El Israel bíblico, tal como aparece en la Escritura, ha cambiado a lo largo de los siglos".

Alineamiento de régimen en Nicaragua con terroristas

"En cuanto a la ruptura de relaciones de la dictadura de Nicaragua con el Estado de Israel, yo creo que no hay que colocarlo en perspectiva religiosa y espiritual. No es lo mismo el Estado de Israel que el Israel bíblico. Es un problema de política internacional, no de religión".

La iglesia católica admira a Israel y su gran capacidad en tecnología y porque es la única democracia de oriente.

"Para mí lo grave de esta decisión es que la dictadura se alinea cada vez más con los terroristas y los países totalitarios y rompe relaciones con la única democracia del medio oriente, que además es un Estado moderno, admirable en tecnología, heredero de una riquísima cultura secular y muy poderoso".

El segundo sacerdote consultado considera que desde el punto de vista espiritual "no representa ninguna consecuencia", el hecho que Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron romper relaciones con Israel.

"Para nosotros pueblo de Israel era el pueblo con sus 12 tribus, pero una vez que Jesús vino los judíos no reconocieron al Señor y las autoridades los mataron. Pero, Jesús incauta un nuevo pueblo, y el pacto que hace es con su muerte y su definitiva revelación. Y ese nuevo pueblo es la iglesia, y para ello Jesús eligió 12 apóstoles, que representan las 12 tribus de Israel. Así que para nosotros como católicos, Israel es el lugar donde Jesús se manifestó para siempre en la cruz para las autoridades y pueblo, pero no lo reconocieron. Espiritualmente entonces no representa ninguna consecuencia, son dos naciones, que se guían por sus leyes y cada uno defiende sus posturas políticas".

Régimen de Nicaragua acusa a Israel de "fascista"

Daniel Ortega instruyó a la cancillería de Nicaragua para romper relaciones diplomáticas con Israel. Rosario Murillo calificó al gobierno de Israel de "fascista y genocida", al anunciar la ruptura de relaciones, el pasado viernes.

Murillo dijo que "aparte de la destrucción y el genocidio en Palestina y Líbano, otros grandes y valerosos pueblos" son "amenazados por el fascismo, el genocidio, las políticas genocidas del sionismo del gobierno de Israel".

"Políticas de odio extremo, la crueldad a la vista e impaciencia del mundo entero, políticas de genocidio, de exterminio impune, ¡qué increíble!", continuó la también primera dama.

"¿Y para qué sirven, entonces, esos llamados organismos internacionales que condenan a quienes no se subordinan, no nos subordinamos a los imperialistas de la Tierra y ven impasibles el genocidio y la intención de exterminar a pueblos luchadores, combatientes por la justicia, por la verdad, por los derechos?. ¡Qué barbarie!", finalizó.