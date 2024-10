Vigilan posible formación de depresión tropical en el Atlántico, no tendría incidencia en Centroamérica, según meteorólogo

Equipo de Periodistas

Octubre 14, 2024 10:33 AM

El Centro Nacional de Huracanes(NHC, por sus siglas en inglés) está monitoreando una depresión tropical en el Atlántico, que podría convertirse en una depresión tropical. El meteorólogo Agustín Moreira,del Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA), desmiente cualquier amenaza ciclónica para Nicaragua.

El meteorólogo Agustín Moreira aclara que los rumores sobre la formación de ciclones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente afectarían a Nicaragua son falsos. Si bien NHC monitorea una depresión tropical en el Atlántico, esta no representa un peligro para nuestro país.

Denuncia desinformaciones

Según el meteorólogo, los modelos utilizados para realizar proyecciones no son pronósticos definitivos, sino herramientas que ayudan a identificar posibles escenarios.

“Queremos indicarle que estos modelos no son pronósticos los únicos pronósticos solamente los pueden realizar los meteorólogos estos modelos no son pronósticos son posibilidades de ocurrencia estas desinformaciones que están generando es inclusive algunos están indicando hasta alerta hasta con categoría de huracanes son totalmente desinformaciones”, expresó Moreira en su informe diario.

Centro Nacional de Huracanes vigila

En este sentido, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) está monitoreando una zona de baja presión en el Atlántico Tropical Central que tiene un 50% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en los próximos 7 días, ya que actualmente, existe un 10% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas, pero este porcentaje podría aumentar de forma moderada con un fin de semana lluvioso.

“Una depresión tropical podría formarse a medida que el sistema comience a moverse hacia el oeste-noroeste y se acerque o pase cerca de las Islas de Sotavento a finales de esta semana”, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Moreira, aclaró que “Estamos en el mes de octubre, pero no significa que todos estos modelos vayan a ser posibilidades de acertaba el Centro Nacional de Huracanes no ha emitido ninguna alerta en relación a estos eventos por lo cual, si no se ha emitido por parte de la autoridad máxima en meteorología que es el Centro Nacional de Huracanes no tenemos de qué preocuparnos, pero sí siempre debemos aclarar de qué tipo de desinformación son bastante”, afirmó el experto.

Ingreso onda tropical 26

Una onda tropical (la número 26) y un sistema de baja presión están influyendo en el clima de Centroamérica. La onda tropical ingresará hoy, provocando lluvias ligeras en Honduras y áreas adyacentes, principalmente durante la tarde.

Por otro lado, el sistema de baja presión, ubicado al sureste de Panamá y Colombia, tiene un 40% de posibilidades de intensificarse, pero no afectará a Centroamérica, donde se mantiene una alta presión atmosférica.

Calor y lluvias

De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), esta onda tropical se encuentra interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical, lo que originará condiciones de calor y lluvias en gran parte del territorio nacional.

En el Pacífico, se pronostica un cielo mayormente nublado con lluvias débiles por la mañana, intensificándose por la tarde en forma de tormentas dispersas.

Pronóstico de hoy para Nicaragua

Para este 14 de octubre, según Ofena, se esperan lluvias en el litoral del Caribe desde las 10 de la mañana, extendiéndose a la región central y Pacífico suroeste al mediodía. Por la tarde, la mayor parte del territorio experimentará precipitaciones, disminuyendo en intensidad durante la noche.

Mañana, la onda tropical 26, acompañada de un sistema de baja presión, continuará generando lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad en el Triángulo Minero y zonas aledañas durante la tarde. Ver informe del Centro Nacional de Huracanes.