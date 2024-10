Sergio Ramírez: "La IA nunca va a ser capaz de sustituir a la lengua literaria"

Equipo de Periodistas

Octubre 23, 2024 02:42 PM

El Premio Cervantes 2017, escritor y político nicaragüense, Sergio Ramírez, dijo que se siente "muy seguro" de que la Inteligencia Artificial (IA) "nunca va a ser capaz de sustituir a la lengua literaria", y que "no hay que tener miedo" a esta herramienta.



En declaraciones a los medios en el marco de su participación de las XIV Jornadas Futuro en Español en Logroño (norte), Ramírez dijo que la IA es un instrumento de la civilización" y como "las grandes invenciones siempre transforman a la sociedad", pero dijo no temer por el futuro de la escritura literaria.



"Obviamente, va a sustituir a las traducciones técnicas, pero no a la lengua literaria creativa", aseguró.



Para él, "la inteligencia artificial tiene la ventaja de que apela a todas las lenguas y hay 300 o 400 idiomas a los cuáles es accesible" esta tecnología, si bien reconoció que el español tiene una cierta "desventaja" en este aspecto porque "la tecnología no se produce en español, se produce en inglés", lo que hace que "muchos términos no sean tan fuertes en español".



"Por lo demás, el español es una lengua que se multiplica y crece", resolvió, a la vez que defendió que "una de las grandes ventajas del español es que tiene una gran unidad en la diversidad", algo que se demuestra con el hecho de que el español se habla en diferentes zonas de América y "en cada una con sus propios matices", lo que "ayuda a enriquecerlo".



Desde su punto de vista, "el español tiene los retos que siempre debe cumplir una lengua en crecimiento, que se multiplica y se expande con una enorme ímpetu" desde América Latina hacia Estados Unidos.



En su opinión, el español goza de "muy buena salud, porque no solo el español como primera lengua, sino también es una lengua que se usa como instrumento de comunicación".



Tras la publicación el pasado mes de enero de su última novela, "El caballo dorado", Ramírez adelantó que prepara una nueva, cuyo argumento ha eludido adelantar porque todavía está definiendo el proyecto pero será del género policíaco, y calcula que tardará unos dos años en tenerla lista.