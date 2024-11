Padre Marcos Somarriba: "los reyecitos modernos buscan perpetuar su poder a costa"

Equipo de Periodistas

Noviembre 24, 2024 03:46 PM

En su prédica dominical, el padre Marcos Somarriba instó a la comunidad a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del liderazgo con Jesús como ejermplo y a cuestionar las estructuras de poder que oprimen a los pueblos.

Durante su homilía, destacó a Jesús como un modelo de liderazgo ejemplar, contrastándolo con los "reyecitos" modernos, aquellos líderes autoproclamados que, en lugar de servir, buscan perpetuar su poder a costa del sufrimiento de los más débiles.

El sacerdote afirmó que "el Reino de Dios no es de este mundo, no es un reino con fronteras geográficas y nacionales, sino un reino donde reina la justicia, la verdad y la paz", en claro contraste con los sistemas terrenales de opresión y violencia.

"Muchos con sus propias manos están haciendo lo contrario de este reino", agregó, refiriéndose a aquellos que practican la injusticia, niegan la verdad y actúan con egoísmo y violencia.

"Muchos autos auto erigidos y proclamados por medio de decretos inventados, se autodeterminan cuasi reyecitos para perpetuarse en el poder y no bajarse de Tronos edificados por ellos mismos, vemos como pasan y aprueban leyes y manipulan la Carta Magna de una nación, escribiéndola para sus propios intereses y perpetuación en el poder, autoproclamándose de un pueblo a quien no consultan, sino que demandan silencio, obediencia ciega y voluntad doblegada", criticó Somarriba desde el púlpito.

La crítica de Somarriba es directa para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes este semana crearon una Constitución Política a su medida , con el fin de sostener el poder, ante la salida por cualquier causa de Ortega

Las palabras de Somarriba resonaron en la iglesia Santa Agatha en Miami, donde denunció la arrogancia de los líderes actuales que, "como Pilatos modernos", manipulan la verdad para mantener su poder.

"Así los Pilatos modernos acomodan la verdad a su antojo para su propia conveniencia y perpetuación en el poder mal adquirido y mal habido...y estos reyecitos y estos Pilatos modernos, reina la mentira, el enredo" señaló, haciendo referencia a la forma en que algunos políticos y autoridades se aferran a su estatus mientras ignoran las necesidades y derechos de los pueblos.

"El discípulo de Jesús no es el amo, sino el servidor", insistió, subrayando que el liderazgo auténtico se basa en el servicio a los demás, tal como Jesús lo ejemplificó. "El que sirve, sirve; y el que no sirve, no sirve para nada", recalcó, criticando a aquellos líderes que se colocan por encima de los demás y buscan ser servidos, en lugar de servir.

Asimismo, el padre Marcos destacó que la verdadera esencia del Reino de Dios es la entrega desinteresada y el amor al prójimo. "Yo ofrezco mi vida por las ovejas", recordó Jesús, contrastando con los líderes actuales que "matan ovejas" y manipulan a su pueblo para beneficio propio.

"Hay muchos Judas modernos que entregan a los demás con calumnias, mentiras, chismes", apuntó, llamando a los fieles a reconocer las injusticias y actuar con valentía para defender la verdad.

En un llamado a la acción, el sacerdote concluyó: "Cuando actuamos como Cristo, podemos hacer la diferencia. El reino de Dios irrumpe en este mundo cuando nos sentimos movidos por el Espíritu a proclamar la verdad, a trabajar por la justicia y transformar nuestra sociedad".

Para el padre Somarriba, los cristianos tienen la capacidad de ser "agentes de paz, de justicia, de amor", y están llamados a defender los derechos de los oprimidos y a luchar por un mundo más justo, donde el Reino de Dios se refleje en la vida cotidiana.

Finalmente, en un mensaje de esperanza, el padre Marcos subrayó que "el verdadero rey se presenta hoy sin trono, sin poder: es Rey Jesús, porque ha venido a rescatar, restaurar y redimir a todos aquellos que sufren las maldades de los que se creen eternos reyecitos", concluyó el religioso.