Carta pastoral del Papa consuela a católicos nicaragüenses, "está con el pueblo, no con dictadura"

Diciembre 03, 2024 04:03 PM

Como un mensaje que les da alivio, así recibieron católicos nicaragüenses la Carta Pastoral del Papa hacia el pueblo de Nicaragua, de cara a la celebración de la Inmaculada Concepción de María. El papa expresó su solidaridad a las "dificultades, incertidumbres y privaciones", que enfrenta el pueblo y la iglesia católica.

Este mensaje es interpretado por líderes religiosos y opositores como un claro gesto de esperanza, resumido en la frase: "Estoy con ustedes". Con ello, reafirma su compromiso con el pueblo nicaragüense y su sufrimiento, dejando claro su distanciamiento de la dictadura.

Un mensaje dirigido al pueblo nicaragüense

El padre dominico español Rafael Aragón, quien vive en Costa Rica desde hace dos años tras ser expulsado de Nicaragua, interpretó la carta pastoral del papa Francisco como un mensaje claro de solidaridad, aunque no confrontativo hacia el régimen sandinista. Según Aragón, el Pontífice optó por dirigirse directamente al pueblo nicaragüense, evitando menciones explícitas a figuras como el obispo o el Cardenal.

“El papa anima la fe del pueblo católico. Detrás de cada frase que el papa dice, los que sabemos la realidad del país entendemos lo que quiere transmitir. No lo dice claramente ni lo dice confrontativamente, pero cada uno lo comprende desde la experiencia de fe, que nos motiva a seguir”, expresó en declaraciones brindadas a 100%Noticias.

Un gesto inusual y especial

El sacerdote destacó que no es usual que el papa destine una carta pastoral en un contexto como el de Nicaragua, interpretándolo como un gesto de aprecio especial hacia el pueblo y la Iglesia Católica nicaragüenses. “Este gesto especial hay que acogerlo con una expresión cariñosa y poética”, que además deberá ser “valorado”, como un tributo poético a un pueblo igualmente poético como lo es Nicaragua, resaltó el sacerdote.

Aragón también mencionó que el Pontífice, como jefe de Estado, utiliza un lenguaje diplomático, posiblemente para no cerrar las puertas a un eventual canal de diálogo con el régimen sandinista. Sin embargo, subrayó que las palabras del papa también buscan animar a los nicaragüenses que se encuentran en el exilio.

El mensaje pastoral como esperanza

Por su parte, el excarcelado político, exiliado desde hace seis años en Costa Rica, Gabriel Putoy, interpretó el mensaje del papa como una fuente de esperanza, especialmente para quienes han sido perseguidos por el régimen.

“La justicia llegará; Dios nos promete que llegará”, afirmó Putoy en entrevista con 100%Noticias, quien destacó además que la carta pastoral, aunque diplomática, es un recordatorio de que el papa y la Iglesia están con el pueblo nicaragüense.

Una festividad con significado renovado

El mensaje fue difundido en el marco de la peregrinación de la Novena de la Inmaculada Concepción de María, cuya celebración el 8 de diciembre es la fiesta religiosa más importante de Nicaragua.

“Como laico, entendemos el mensaje que el papa nos dirige: ‘Estoy con ustedes y la Iglesia’. Aunque algunos esperaban una postura más contundente, sabemos que el papa, como líder católico, debe emplear un lenguaje diplomático. Para nosotros, habló con claridad: el papa está con nosotros y Dios está con nosotros”, concluyó Putoy.

Una muestra de comunión y esperanza

La carta pastoral del papa Francisco, también fue valorada, de forma positiva, por Yubrank Suazo, expreso político nicaragüense desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023. Para Suazo, este mensaje representa una expresión clara de comunión con la Iglesia de Nicaragua, que enfrenta constantes ataques y limitaciones bajo el régimen de Daniel Ortega.

“La carta pastoral emitida por Francisco a la Iglesia nicaragüense en víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de nuestro país, es una muestra inequívoca de comunión y cercanía con esta Iglesia silenciada, perseguida y privada de ejercer libremente su fe y su religiosidad”, declaró Suazo en entrevista con 100%Noticias.

Un grito de libertad compartido

Suazo destacó que, además de expresar solidaridad, el mensaje del papa refleja la preocupación del Pontífice por el exilio forzado de numerosos religiosos, religiosas y sacerdotes. Asimismo, consideró que la carta pastoral se alinea con la iniciativa promovida por la Secretaría de América Central, que invita a toda la Iglesia de la región a unirse en un clamor de libertad y esperanza.

“Creería que esta carta pastoral también se une al espíritu e iniciativa impulsada por la Secretaría de América Central, la cual invita a toda la Iglesia centroamericana a unirse al grito de libertad y de esperanza, confiado en la Madre que es causa de nuestra alegría, la Concepción de María”, subrayó Suazo.

Reacciones divididas ante el mensaje papal

Mientras algunos opositores y religiosos recibieron las palabras del papa Francisco como un gesto de consuelo y solidaridad, las reacciones no tardaron en dividirse. Uno de los críticos más enfáticos fue Pedro Gutiérrez, opositor nicaragüense y excarcelado político del grupo de los 135, quienes fueron enviados de Nicaragua a Guatemala.

Gutiérrez expresó su preocupación por lo que percibió como una falta de firmeza en la carta pastoral, comparándola con las intervenciones más contundentes de Juan Pablo II frente a regímenes opresivos, incluyendo el de Nicaragua en la década de los ochenta con Daniel Ortega a la cabeza.

“Yo ponía el ejemplo del Papa Juan Pablo II cuando nos decía ‘no tengamos miedo, el amor vence’. El Papa Francisco es un claro ejemplo de heroísmo cristiano, enfrentándose a grandes dictadores, incluyéndonos a nosotros, los nicaragüenses, cuando los sandinistas estaban en el poder. Juan Pablo II era un férreo defensor de la paz y de los derechos humanos, y cuando vino a Nicaragua, hizo saber su descontento con los sandinistas, incluso con el sacerdote Ernesto Cardenal”, declaró Gutiérrez a 100%Noticias.

La crítica a la falta de denuncia directa al régimen

Gutiérrez señaló que la postura de Juan Pablo II ante la dictadura sandinista fue clara y firme, y lamentó que el papa Francisco no haya adoptado un enfoque similar. Según él, la actual dictadura sandinista está causando un daño significativo al pueblo nicaragüense, independientemente de su afiliación religiosa.

“El Papa Juan Pablo II era un hombre visionario. Sabía lo que estos regímenes eran capaces de hacer, y eso es lo que muchos nicaragüenses deseamos ver en el Papa Francisco. Que se pronuncie de manera firme, que no se quede con paños tibios ante la dictadura sandinista”, afirmó Gutiérrez.

Un llamado a un apoyo más profundo

Aunque Gutiérrez reconoció el valor de la carta del papa como un gesto de solidaridad, expresó que esperaba algo más contundente y profundo. “Estamos agradecidos con esa carta, porque siendo él la cabeza de la Iglesia Católica es su responsabilidad, pero más allá de eso, quisiéramos que apoyara a este pueblo nicaragüense, a este pueblo Mariano, de una manera más decidida”, concluyó el opositor.

La voz de una católica exiliada

La interpretación de Gutiérrez es compartida por una católica exiliada, quien, por motivos de seguridad, habló bajo anonimato con 100%Noticias. Según esta fuente, muchos nicaragüenses, especialmente dentro de la Iglesia, ven la postura del papa Francisco como un rayo de esperanza, pero otros la perciben como una respuesta insuficiente ante la persecución.

"La gente que está en Nicaragua todavía vive su fe con miedo. Algunos no son conscientes de la persecución, no porque estén plegados a la dictadura, sino porque tal vez tienen una visión providencialista o porque son personas tibias en su fe", explicó.

La exiliada también señaló que las divisiones internas en la Iglesia han dificultado una respuesta unificada ante la persecución. Según ella, no todos los obispos y sacerdotes han mostrado el mismo compromiso. Añadió que muchos católicos no sienten la cercanía de la Iglesia ni del Vaticano, especialmente después de tantos años de persecución.

Por último, la fuente expresó que, aunque no se espera que el Papa Francisco sea igual que Juan Pablo II, muchos católicos aún esperan una postura más firme en defensa de la Iglesia y de los nicaragüenses. "El Papa Francisco ha vivido lo que es el odio de la dictadura a través de sus obispos, y aunque no es la misma magnitud, no ha sido tan fuerte como los católicos quisiéramos", concluyó.