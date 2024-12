Equipo de Periodistas

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, ofreció un balance de los ataques sufridos por la Iglesia Católica en 2024. Aunque los registros muestran un descenso leve en comparación con 2023, Molina advirtió que la represión no ha cesado, sino que ahora existe un temor generalizado a denunciar los abusos debido al asedio y vigilancia constante del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Hemos notado que durante 2024 hubo un leve descenso en la persecución hacia la libertad religiosa en Nicaragua pero esto no significa que la dictadura haya cesado la represión, sino que en este momento los religiosos y laicos tienen mucho temor de denunciar", expresó Molina.

Según Molina, este año se contabilizaron aproximadamente la mitad de los ataques registrados en 2023, cuando superaron los 300 casos. No obstante, esto no significa que la persecución haya disminuido, sino que muchos incidentes no son documentados públicamente por miedo a represalias. “Las parroquias prefieren guardar silencio ante profanaciones y robos para evitar más problemas”, explicó.

Agrega que "No lo dicen para que la policía no los siga cuestionando, ni vigilando, ni amenazándolos ni siquiera publicaron el mensaje de la Carta Pastoral del Papa Francisco simplemente porque la dictadura los está vigilando con mayor constancia, o sea, que la represión no ha cesado únicamente que no se está denunciando y no se está documentando a través de los medios de comunicación".

Destierros y confiscaciones: La estrategia contra la Iglesia

El informe revela que 50 religiosos fueron desterrados o se les prohibió ingresar a Nicaragua en 2024, sumándose a un total acumulado de más de 222 expulsiones desde el inicio de la represión.

"Se han expulsado y también impedido el ingreso a Nicaragua a más de 222 religiosas y religiosos en el país, esto continúa siendo un dato que sigue en aumento, porque la mayoría de las religiosas y los religiosos que no se les permite el ingreso al país o que salen al exilio, ellos deciden quedar en el anonimato porque tienen miedo también de las represalias de la dictadura en contra de sus familiares, pero creo que este año 2024 fue casi la misma cifra alrededor de 50 religiosos que ya no están ejerciendo su labor pastoral en Nicaragua sino en otras comunidades de otros países".

Además, se estima que al menos 40 organizaciones religiosas han sido canceladas recientemente como parte de la anulación masiva de 1,500 entidades sin fines de lucro. Estas propiedades están bajo amenaza inminente de confiscación por parte de la Procuraduría General de la República.

"La mayoría de las confiscaciones han ocurrido en contra de la Iglesia Católica son propiedades de religiosas generalmente de las monjas que ha sido expulsada del país, ahora hay 1.500 organizaciones sin fines de lucro que fueron canceladas recientemente y dentro de estas 1500 se encuentran aproximadamente 40 de índole católico (…) son confiscaciones que están prontas a suceder en esta semana o posiblemente en la primera o en la segunda semana de enero 20225".

Restricciones a la práctica religiosa: Adiós a las pastorelas y procesiones

En Nicaragua, los actos de piedad popular como pastorelas y procesiones públicas han sido prohibidos, limitando las manifestaciones religiosas al interior de los templos. “La dictadura busca erradicar por completo el catolicismo y convertir el país en un Estado ateo”, advirtió Molina.

"El dictador dijo que cualquiera se puede manifestar su religión en público y privado esto es algo completamente falso, por ejemplo, comienzan las novenas al Niño Jesús y las y las parroquias tienen prohibido realizar las pastorelas que tradicionalmente se hacían cuando no había tanta represión hacia la Iglesia Católica, lo que significa que todo lo acto de piedad popular en Nicaragua están prohibidos por la dictadura sandinista".

El Papa pendiente de Nicaragua

Reiteró que la Iglesia va a continuar a pesar de la persecución indiscriminada que tiene la dictadura sandinista en contra de los religiosos.

Sobre el papel del Vaticano, la investigadora destacó la constante preocupación del Papa Francisco, quien se ha pronunciado en al menos 16 ocasiones sobre la crisis en Nicaragua, pidiendo diálogo y unidad entre los fieles.

"El Vaticano siempre va a buscar un diálogo porque ellos siempre están pensando en que los conflictos se tienen que resolver por la vía pacífica. El problema está en que nos estamos enfrentando a una dictadura criminal que no entiende de un diálogo sincero y transparente sino que únicamente ellos imponen, lo que quieren para mantener su proyecto de dictadura dinástica".

Señala que el Papa siempre está pendiente de lo que ocurre en Nicaragua "esto no lo ha hecho con ningún otro país pronunciar tantas veces como lo ha realizado respecto a la crisis que se vive en Nicaragua y creo que esto es un elemento trascendental para nosotros los nicaragüense de que el Papa Francisco esté pendiente y también orando por lo que ocurre en Nicaragua y pidiendo un cambio profundo".

Advierte sobre más represión

De cara al 2025, Molina vaticina un escenario aún más represivo con más confiscaciones, vigilancia y destierros, impulsados por las reformas constitucionales y legales del régimen sandinista.

"Ha sido un año nefasto en la relación entre Estado e Iglesia Católica, no hay que confundirnos que porque uno o dos obispos o dos o tres sacerdotes mantienen una cercanía con la dictadura, eso no significa que esa cercanía se traslade a todo el clero de Managua".

Molina dijo que la dictadura es oportunista y siempre se va a aprovechar de aquellos religiosos que coquetean con ellos para hacer creer que la represión en contra de la Iglesia Católica pues ha cesado y esto no es así ha sido un año extremadamente nefasto con todas las confiscaciones, prohibiciones, persecución a los religiosos que tienen que estar constantemente informando a los policías que es lo que hacen".

Respecto a los destierros más dolorosos, Molina señaló el destierro de Monseñor Rolando José Álvarez y Monseñor Carlos Herrera "aunque todo que todos queríamos que Monseñor Rolando estuviera en libertad pero o sea libertad significa estar dentro de Nicaragua ejerciendo su ministerio como siempre lo ha hecho no un destierro obligatorio, pero bueno es preferible que esté en otro país a que esté siendo torturado en las cárceles de Nicaragua donde se practican más de 30 mecanismos de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes ha sido un año muy difícil".

Ortega quiere un estado ateo

Señala que una vez que entre en vigencia, la nueva Constitución sandinista, la represión va a ser peor contra la Iglesia Católica.

“El plan que tiene es erradicar por completo todo el catolicismo del país, crear un estado ateo, completamente donde la población vea a Daniel y a Rosario como dioses que son los únicos que resuelven los problemas y a quién hay que rendirle adoración”.

Señala que el próximo año va haber más confiscaciones, asedio, vigilancia, persecución, destierro, y un sinnúmero de arbitrariedades.