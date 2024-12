Largas filas en Peñas Blancas, nicaragüenses cruzan fronteras para celebrar la Navidad

100% Noticias

Diciembre 22, 2024 11:06 AM

La víspera de Navidad ha provocado que centenares de nicaragüenses que residen en Costa Rica, viajen hacia su tierra natal, con el fin de reunirse con sus seres queridos y celebrar las fiestas de fin de año.

Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de connacionales comienzan su viaje hacia la frontera de Peñas Blancas, donde las oficinas migratorias se encuentran desbordadas por el alto volumen de coterráneos.

Numerosos nicaragüenses que residen en Costa Rica aprovechan las vacaciones laborales o el receso escolar para visitar a sus familiares y pasar las festividades navideñas en su país. Sin embargo, para lograrlo deben madrugar y enfrentar largas filas, ya que las oficinas de migración en Peñas Blancas están colapsadas debido al gran flujo de viajeros.

“Tenía dos años de no venir por el trabajo. Ahora me dieron vacaciones y voy a poder pasar la Navidad con mis hijos y nietos”, comentó a Despacho 505 un hombre que contento viaja a su país.

El hombre relató que compró los boletos para el autobús con dos meses de anticipación, ya que los asientos suelen agotarse rápidamente. "Ahora ya no hay boletos disponibles para los próximos días, y si quieres llegar a Nicaragua, debes recurrir a microbuses informales que cobran hasta tres veces más”, comentó.

Terminales de autobuses abarrotadas

En los últimos días, las terminales de autobuses de San José, que ofrecen rutas hacia Nicaragua, están repletas de nicaragüenses que se apresuran para llegar a su destino. Las cooperativas de transporte internacional tam

En la terminal del Grupo Caribeños y Pulmitan de Liberia, en San José, muchos viajeros aprovechan la oportunidad para llevar regalos y artículos electrónicos, como televisores y videojuegos, a sus familiares.

“Compré este televisor para regalarlo a mi mamá. Ella no sabe nada. Aprovecho que no tengo que pagar un extra por el equipaje y me ahorro el costo de envío. Así me aseguro de que llegue bien”, comentó don René, quien en los últimos días adquirió el artefacto para obsequiarlo.

Otros viajeros optan por llevar ropa usada para regalar a sus familiares. “Es ropa de marca que he comprado en tiendas de ropa usada, la llevo para repartirles a mis sobrinitos”, dijo Thelma Retana, una nicaragüense que reside en Alajuela desde hace 30 años y que

Así, en medio de la masiva movilización, los nicaragüenses radicados en Costa Rica buscan vivir una Navidad especial junto a sus seres queridos, aunque enfrentan desafíos logísticos debido a la alta demanda de transporte.