Los influencers nicaragüenses a quienes el régimen prohibió su ingreso al país en 2024

Equipo de Periodistas

Diciembre 24, 2024

El régimen de Daniel Ortega intensificó su afán de silenciar las voces críticas al punto de que su persecución alcanzó a influencers nicaragüenses, prohibiendo su ingreso al país a al menos tres creadores de contenido en 2024. Entre los afectados destacan una ex Miss Universo, un ex presentador de televisión y un youtuber quienes ahora enfrentan la prohibición de ingresar a su país.

Sheynnis Palacios: De Miss Universo al exilio involuntario

El 18 de noviembre de 2023, Sheynnis Palacios hizo historia al convertirse en la primera nicaragüense en ganar el título de Miss Universo. Lo que debería haber sido motivo de orgullo nacional pronto se convirtió en un nuevo episodio de tensiones políticas.

En un inicio, el régimen nicaragüense celebró su victoria: funcionarios visitaron la casa de su familia con flores y emitieron un comunicado destacando el orgullo nacional. Rosario Murillo, vicepresidenta sancionada y esposa de Ortega, resaltó el logro como un triunfo para Centroamérica.

La reacción gubernamental fue inmediata. Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, fue impedida de regresar al país, mientras las autoridades allanaban su vivienda y desterraban a su esposo e hijo. Aunque Palacios asegura no estar exiliada y ha expresado su deseo de celebrar su triunfo en Nicaragua, su regreso sigue siendo incierto.

Medios internacionales, como The New York Times, han descrito su situación como un delicado equilibrio. Según Anne Jakrajutatip, directora de Miss Universo, Palacios y su familia enfrentan un "exilio indefinido", aunque esta declaración fue eliminada posteriormente.

El caso de Sheynnis Palacios no es aislado. Influencers, periodistas y figuras públicas enfrentan un hostigamiento sistemático. El régimen busca acallar voces críticas que, en muchos casos, se han convertido en símbolos de resistencia y esperanza para el pueblo nicaragüense.

El periodista y presentador de espectáculos Osman Flores. Foto: Tomada de su perfil oficial en Facebook.

Osman Flores: Un presentador en el radar del régimen

El presentador de espectáculos Osman Flores reveló en julio de 2024 que llevaba nueve meses impedido de ingresar a Nicaragua. La prohibición la descubrió en el aeropuerto, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Managua.

“Vi un correo de la agencia de viajes informándome que no estaba autorizado para abordar. Al principio pensé que era un error, pero la carta contenía mi nombre”, relató Flores.

En su búsqueda por entender lo ocurrido, Flores contactó al hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega, pero no obtuvo respuesta. Días después, recibió una llamada anónima:

“Me dijeron que ya habían revisado mis correos, mis llamadas y mis mensajes de WhatsApp. No podía ingresar a Nicaragua y debía mantener la calma para evitar problemas mayores”.

Flores también reveló que el régimen mantiene un equipo de vigilancia sobre las redes sociales, monitoreando a figuras públicas consideradas "famosas" o "populares". Según la llamada, Rosario Murillo supervisa personalmente a las personalidades nicaragüenses que salen del país, decidiendo quién puede regresar y quién no.

“Me dijeron que detectaron algo sospechoso en mí, aunque no especificaron qué. La llamada fue breve y nunca volví a tener contacto con ellos”, añadió Flores. El creador de contenido conocido como “Chico Reyes Rosas”. Foto: Tomada de su perfil oficial en Facebook.

Chico Reyes Rosas: La censura a un youtuber

El creador de contenido conocido como “Chico Reyes Rosas”, con más de 140,000 seguidores en YouTube, también sufrió la prohibición de ingreso a Nicaragua. El 27 de agosto de 2024, mientras regresaba de Madrid, la aerolínea le informó que las autoridades de Migración le habían negado la entrada.

“No podemos emitirte tu boleto porque las autoridades de Migración de Nicaragua prohibieron tu ingreso al país”, le comunicó la aerolínea mientras hacía escala en Houston, en su regreso de Madrid a Managua.

“Fue un golpe muy duro. No se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país”, confesó. “Iba tranquilo a mi casa, pero me dejaron varado en un lugar donde no sabían si tenía dinero para quedarme o resolver mi situación”.

Reyes Rosas intentó comunicarse con las autoridades nicaragüenses, pero no obtuvo respuestas claras. Una funcionaria del Ministerio del Interior le explicó:

“Cuando no le permiten el ingreso a alguien es por algún motivo, pero no nos dan a conocer la razón. Llame donde llame, no le dirán nada”.

Un patrón de represión sistemática

Los casos de Sheynnis Palacios, Osman Flores y el Chico Reyes Rosas demuestran cómo el régimen de Ortega utiliza la censura, el monitoreo digital y la prohibición de ingreso como herramientas para silenciar a quienes considera amenazas, incluso si su trabajo no tiene un enfoque político directo.

Desde el extranjero, estas figuras enfrentan el desafío de continuar sus proyectos mientras intentan mantener sus lazos con Nicaragua. Como expresó Reyes: “Entiendo por qué (los creadores de contenido en Nicaragua) no se pronuncian; no es obligatorio tener empatía. Pero ustedes también saben por qué nadie va a apoyarme”.

Para el periodista nicaragüense Sergio Marín, quien dirige el medio La Mesa Redonda desde el exilio, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fomenta una base disfrazada de youtubers, instagramers o tiktokers. Según Marín, estas figuras son utilizadas para proyectar una imagen ilusoria de un país en progreso, ocultando la dura realidad de un desplome económico que afecta gravemente a muchas familias, que enfrentan serios problemas para cubrir sus necesidades básicas.

Esta estrategia no solo busca vender una narrativa ficticia de éxito y estabilidad, sino también desplazar el foco de atención de la creciente represión en el país. Mientras estas voces oficiales difunden mensajes felices alineados con el régimen, figuras como Sheynnis Palacios, Osman Flores y Chico Reyes Rosas son expulsados y forzados al exilio.