Padre Somarriba: "Ante la violencia e injusticia, las familias pueden ser bastiones de resistencia"

Equipo de Periodistas

Diciembre 29, 2024 03:32 PM

El sacerdote Marcos Somarriba, centró su homilía dominical en la importancia vital de respetar, cuidar y proteger a la familia, advirtiendo sobre las consecuencias para aquellos que atentan contra su unidad. El padre Somarriba, instó a defender este núcleo fundamental de la sociedad.

“Dios quiere enviar un mensaje clarísimo…que nos reconozcamos como familia, que nos tratemos como tal. Y es un mensaje profundo sobre las relaciones humanas también, así como la importancia de la piedad y la justicia en el contexto de la vida familiar, cuando una nación está siendo violentada, desplazada, dividida y oprimida”, dijo el sacerdote desde el púlpito de la iglesia católica Santa Ágata, en Miami.

Somarriba destacó la figura materna, subrayando que en naciones oprimidas las madres sufren por sus hijos.

“Madres que bajo la opresión, la persecución, el exilio forzado y el asesinato de muchos de sus hijos, han envuelto el corazón materno en dolores de parto y obligadas a sufrir forzadamente al mirar a sus hijos padecer y ausentarse del hogar, núcleo que les vio nacer. No podemos separarnos de los valores como la piedad y el amor filial, ya que esto se convierte en un pilar de resistencia”, dijo el religioso.

El padre Marcos, también habló sobre la influencia de la fe de los padres, en el bienestar espiritual de la familia: “Cuando una familia está unida en la fe, puede enfrentar mejor las adversidades externas. En medio de las dificultades, la oración comunitaria y la búsqueda de la justicia, son fundamentales. Cuando el contexto de violencia genera angustia, la fe puede ser un refugio y una fuerte esperanza”.

El sacerdote condenó a aquellos que, actuando con corrupción y violencia, atentan contra la familia. “Existen personas que no creen ofender a Dios y piensan que Dios está de su lado corrupto y violento, pero por sus frutos se les conoce, al violentar, oprimir a la familia, al ser causa de división y separación familiar, están demostrando que no honran a Dios, son solo de labios para afuera”, criticó el religioso.

Añadió “a Dios se le honra con obras, respetando al prójimo y no violentando. Matarle un hijo, a una madre o un padre, no es respetar a Dios, es violentar lo más sagrado que es el don de la vida”, advirtió el religioso en defensa de la familia.

El padre Marcos Somarriba, también se refirió a quienes llevan a sus propias familias a la perdición: “sus propios familiares viven bajo el temor de lo que son capaces de hacerles, ya que es innegable a sus propios ojos, lo que le han hecho a algunos de su propio clan. Esta gente sin escrúpulos no sabe de familia, ni de patria, ni de honor”. enfatizó el religioso.

Añadió que "en un contexto de violencia e injusticia, las familias pueden ser bastiones de resistencia y cuidado, fomentar el respeto y el amor dentro de la familia puede ser un poderoso antídoto contra la brutalidad externa. El respeto mutuo y el temor a Dios, debe reflejarse en la búsqueda de la justicia social, el pasaje invita a construir un ambiente donde la familia sea valorada y donde los principios de justicia y amor sean fundamentales en la comunidad sin familia no hay comunidad, no hay país sin familia, no existe nada”.

El sacerdote hizo un llamado a la unidad: “La familia en la fe, como sociedad e Iglesia, debemos unirnos en oración, en la búsqueda de soluciones justas a nuestros problemas. La esperanza en la intervención divina, puede ser un motivador poderoso para enfrentar la adversidad, porque Dios no olvida y no tarda”.

Refiriéndose al pasaje bíblico de Jesús, perdido en Jerusalén a los 12 años, el padre Somarriba explicó: “este relato puede interpretarse ante las crisis que enfrentan muchas familias en la sociedad contemporánea". Destacó como en el contexto familiar de Jesús, María y José, eran importantes la fe y las tradiciones: “en un contexto donde la familia se enfrenta a presiones externas, la fidelidad a las tradiciones y a la fe, pueden proporcionar un sentido de identidad y pertenencia”, explicó.

El sacerdote se refirió al dolor que enfrentan las familias en contextos de opresión “los lazos familiares se ven comprometidos, perseguidos, expulsados ​​y desaparecidos, duele el alma contemplar a muchas madres y familias sufrir por la ausencia de sus hijos, el dolor de una madre que clama al cielo por justicia. Hay que respetar la oración de una madre que ha perdido a su hijo a manos de los verdugos que siguen haciendo daño, porque esta oración reclama justicia y la oración de una madre abre el corazón de Dios”, dijo el sacerdote.

El padre Somarriba concluyó elevando una oración “pidamos, que Jesús nos regrese nuestra patria íntegra y libre, de las manos de los secuaces que la tienen secuestrada, que nos devuelvan del exilio, donde muchos andan como perdidos, sin rumbo, y sin familia, que nos liberen del oprobio y nos devuelvan al hogar, a crecer en sabiduría y en fe, que el Señor nos haga el milagro”, finalizó el sacerdote.