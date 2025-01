Un sismo de magnitud 6,3 sacude El Salvador y se siente en Guatemala, Honduras y Nicaragua

Equipo de Periodistas

Enero 05, 2025 01:25 PM

Un sismo de magnitud 6,3 con epicentro en el Pacífico salvadoreño sacudió este domingo a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, sin que las autoridades hayan reportado en un primer momento víctimas o daños materiales.



El temblor se registró a las 11:18 hora local (17:18 GMT) frente a la costa del central departamento de La Paz, a 29 kilómetros al suroeste de la Costa del Sol, de acuerdo con la información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



Los datos oficiales señalan que el sismo tuvo una profundidad focal de 33 kilómetros, sin que se activara un alerta de amenaza de tsunami para El Salvador.



Se han registrado al menos seis réplicas en la misma zona del sismo, con magnitudes de entre 3,8 y 4,8, de acuerdo con las autoridades salvadoreñas, que no reportaron en un primer momento ni víctimas ni daños materiales.



El temblor se sintió asimismo en 9 de los 22 departamentos de Guatemala, incluida la capital, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de ese país, que señaló que no se registraron daños a personas o estructuras.



La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, que registró el sismo con epicentro en la costa salvadoreña con una magnitud de 6,2, hizo un llamado a la población a mantener la calma y estar preparados con la mochila de las 72 horas.



En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales no reportaron víctimas o daños materiales por el sismo, que según usuarios de redes sociales se sintió fuerte en el departamento de La Paz, región central del país centroamericano.



El Instituto Nicaragüense se Estudios Territoriales (Ineter) indicó por su parte que el sismo como epicentro en el Pacífico salvadoreño fue un "evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe", según informó la prensa local.