Padre Marcos Somarriba: “Jesús es capaz de transformar toda persecución, opresión y tristeza, en justicia y libertad”

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2025 04:03 PM

En su homilía de este domingo en la iglesia Santa Agatha de Miami, el Padre Marcos Somarriba ofreció un mensaje de esperanza y un llamado a la acción, frente a la opresión y la injusticia.

Tomando como base el milagro de Caná, el sacerdote enfatizó la presencia de Dios en los momentos de crisis y la necesidad de que la Iglesia se levante como defensora de los oprimidos.

El Padre Somarriba inició su homilía contrastando la figura de Jesús con aquellos que ostentan el poder de forma corrupta: "Jesús es el único que puede cambiar el sentido de nuestras vidas, no hay espacio para creer en gente de barro con complejos mesiánicos, que se aferran a viejas mañas ya viejos ritos, que no purifican, sino que ensucian más", criticó el religioso señalando a regímenes autoritarios.

El sacerdote destacó cómo el milagro de Caná, donde Jesús transforma el agua en vino, simboliza la intervención divina en momentos de necesidad.

"En momentos de crisis, de persecución, de opresión y exilio de pueblos enteros, esta historia de Caná recuerda a los Creyentes que Dios está presente en sus crisis y momentos más difíciles, al igual que en la boda, él responde a las necesidades de su pueblo y transforma situaciones desesperadas".

El Padre Somarriba instó a no rendirse ante las adversidades

"En el medio de la vida de nuestras naciones hay crisis nuevas y no podemos rendirnos a las situaciones presentes, ya que la intervención de Jesús al convertir el agua en vino, transforma la situación de desesperación en una abundancia y gozo, así mismo debe resurgir nuestra fe, que Jesús es capaz de transformar toda persecución, toda opresión, toda tristeza, en justicia y libertad. En tiempos difíciles que viven muchos pueblos, países bajo dictaduras sanguinarias y asesinas".

El sacerdote también abordó el dolor del exilio y la persecución: "Qué triste es ver que se expulsa a sus miembros, que se persigue a sus ciudadanos, qué difícil es que uno tenga que dejar la tierra que lo vio nacer a uno".

Sin embargo, recordó que "la justicia y la dignidad son constantemente amenazadas, la respuesta de Jesús a una celebración que se puede convertir en vergüenza, nos recuerda que en medio de nuestras crisis, Dios está muy presente".

El milagro de Caná, según el Padre Somarriba, no solo demuestra el poder de Jesús, sino que también revela su misión: "Al transformar el agua en vino Jesús no solo muestra su poder sino que revela su misión traer la nueva vida la esperanza a un mundo que parece estar atrapado en la desesperanza". Y añadió: "El vino, en este relato, se convierte en un símbolo de la alegría y de la justicia, que Dios desea para su pueblo, Jesús vino a dar vida y en abundancia y en esta vida incluye justicia, dignidad y valor".

El papel de la Iglesia, según el sacerdote, es fundamental: "La Iglesia que somos todos como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de Justicia, exigiendo que la dignidad humana sea respetada y que los derechos de todos sean defendidos, sino los defendemos nosotros ¿quién lo defenderá?", se preguntó el sacerdote.

Inspirándose en la figura de María, el Padre Somarriba exhortó a la intercesión por los que sufren: "Así como María se preocupa por la falta del vino y se dirige a Jesús, la Iglesia que somos todos también estamos llamados a interceder por aquellos que sufren en nuestras comunidades, debemos ser voces que claman en el desierto, defendiendo a los que son perseguidos, exiliados y cuya esperanza ha sido asesinada".

En un mensaje de consuelo y solidaridad, el sacerdote afirmó: "Las comunidades de fe que enfrentan la persecución no están solas y hay que decirles públicamente: hermanos y hermanas no están solos…hay que expresar la solidaridad hacia aquellos que son perseguidos y oprimidos, porque un día lo fuimos nosotros para que no vuelva a pasar", exclamó somarriba.

Finalmente, el Padre Somarriba concluyó con un llamado a la esperanza ya la acción: "En el contexto de dictadura que buscan desmantelar la esperanza, es crucial recordar que la esperanza no depende de las circunstancias externas, el primer milagro de Jesús en Caná nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, puede surgir la transformación, puede haber un cambio", concluyó el sacerdote Marcos Somarriba.